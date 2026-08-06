El Principado selecciona doce entidades para el programa Juventud Asturiana Cooperante

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OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo ha seleccionado las doce organizaciones no gubernamentales de desarrollo que colaborarán el próximo año en el programa Juventud Asturiana Cooperante, que desde su puesta en marcha ha permitido a cerca de un centenar de jóvenes conocer sobre el terreno la realidad de los proyectos de cooperación internacional como voluntarios y voluntarias.

Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a través del organismo que dirige Beatriz Coto, tiene como objetivo "promover entre la juventud asturiana los valores de la solidaridad internacional, la cooperación al desarrollo y la ciudadanía global mediante estancias temporales en países donde se ejecutan proyectos de desarrollo".

Las entidades seleccionadas para participar en la próxima convocatoria son Pueblo y Dignidad, Asociación para la Cooperación Seronda, Soldepaz Pachakuti, Conceyu de Solidaridá y Xusticia, ISCOD, LATE Asturias, Medicus Mundi Norte, Fuden, Fundación Jóvenes y Desarrollo, Fundación El Pájaro Azul, Matumaini e Ingeniería Sin Fronteras.

Estas organizaciones serán las encargadas de colaborar en el diseño y desarrollo de las estancias, participar en la difusión y selección de las personas becadas, preparar a los futuros cooperantes mediante sesiones formativas y realizar el seguimiento de la experiencia en los países de destino junto con las entidades socias locales.

La Agencia Asturiana de Cooperación iniciará en las próximas semanas la definición de los proyectos, los destinos y los perfiles académicos y profesionales que se ofertarán en la convocatoria de 2027.

En la convocatoria de este año se concedieron 22 becas vinculadas a proyectos de cooperación en doce países. Siete de los destinos se encuentran en América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú y República Dominicana. Los otros cinco corresponden a países del África subsahariana: Benín, República de Guinea, Senegal, Sierra Leona y Tanzania.

La resolución con la relación de entidades colaboradoras para la edición de 2027 ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).