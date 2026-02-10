El Principado sigue trabajando de una manera "muy intensiva" con los niños de Fitoria

Archivo - Fitoria - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco, ha informado este martes de que los servicios del Principado continúa trabajando de una manera "muy intensiva" con los tres niños hallados en abril del año pasado en un chalet de Fitoria, en Oviedo, que llevarían encerrados en esa casa desde el año 2021.

Agentes de la Policía Local de Oviedo comprobaron que los niños, dos gemelos de ocho años y otro pequeño de diez, vivían en el inmueble de malas condiciones de salubridad. Los padres, él de nacionalidad alemana y ella de origen estadounidense, fueron detenidos y enviados a prisión. Mientras, los niños pasaron a estar en régimen de acogimiento en un centro dependiente del Principado de Asturias. Llevan meses allí.

Preguntada por el asunto, Del Arco ha confirmado que los abuelos de los niños, con los que el Principado mantuvo relación para evaluar si estaban dispuestos a asumir su cuidado, no están en Asturias.

"Son niños que, como dije inicialmente, las secuelas de lo que vivieron iban a aparecer con posterioridad y se está trabajando de una manera muy intensiva con ellos, tanto el personal educador como psicólogos, porque realmente lo necesitan", ha explicado Del Arco.

De momento no se contempla que los niños puedan ser adoptados. No obstante, la acogida puede ser una opción para los pequeños si una familia puede reunir las condiciones para acogerlos, ha indicado la dirigente asturiana.