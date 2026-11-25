Archivo - Universidad de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha sometido a información pública el decreto que regula los complementos retributivos autonómicos del personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo, una norma que beneficiará a más de 1.500 trabajadores funcionarios y laborales con incentivos de hasta 5.100 euros brutos anuales, escalonados en tres ejercicios, ligados a méritos docentes, de investigación, transferencia de conocimiento y gestión.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha previsto destinar casi 2,4 millones de euros en el presupuesto de 2027 para aplicar este sistema de incentivos consolidables, compatibles con el resto de retribuciones y vinculados a la evaluación individual. Una vez finalizado el periodo de alegaciones, el Consejo de Gobierno aprobará el texto, que se puede consultar en la página web https://asturiasparticipa.asturias.es y que sustituirá el modelo fijado mediante un acuerdo en 2004 para adaptarlo a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de 2023.

El decreto estructura tanto los méritos docentes como los de investigación y transferencia en cuatro tramos progresivos, frente al límite anterior de tres, y reconoce de oficio el tercero y el nuevo cuarto al profesorado que ya tuviera acreditado el tercer tramo docente bajo el acuerdo de 2004. Asimismo, equipara las cuantías anuales de cada tramo con las fijadas en los Presupuestos Generales del Estado para los quinquenios docentes y sexenios investigadores, aplicando idénticas cantidades al personal funcionario y laboral con independencia de su categoría profesional.

La nueva regulación amplía los beneficiarios al permitir el acceso a los complementos de investigación y transferencia al profesorado funcionario a tiempo parcial e incorporar expresamente las figuras laborales de la LOSU: profesorado permanente laboral, ayudante doctor, distinguido, asociado y, en el caso del complemento docente, sustituto a tiempo completo. Además, rebaja de más de 42 meses a más de 24 acumulados el tiempo mínimo exigido para percibir el complemento único y consolidable por el desempeño de cargos académicos unipersonales.

El texto consolida también la transferencia e innovación junto con la actividad investigadora y establece que la evaluación de méritos del personal laboral se realizará bajo los mismos criterios aplicados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) al personal funcionario.

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA HASTA 2029

Los complementos se abonarán mensualmente en la nómina y su aplicación económica será progresiva. Los tres primeros tramos de docencia e investigación, junto con el complemento de gestión, tendrán efectos económicos desde el 1 de enero de 2027, mientras que el cuarto tramo de docencia entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y el cuarto de investigación y transferencia lo hará el 1 de enero de 2029. Tomando como referencia las cuantías de 2026, la mejora superará los 5.100 euros brutos anuales para quienes tengan reconocidos cuatro tramos en ambas modalidades.

La directora general de Universidad, Cristina González, ha señalado que la norma culmina un largo trabajo para adaptarse a la legislación vigente y ampliar el acceso a más figuras de profesorado. "Es una norma totalmente adaptada a las necesidades actuales, con importantes mejoras salariales, especialmente para el caso del personal docente e investigador laboral. Apuesta claramente por el reconocimiento de méritos y de la excelencia, al tiempo que refuerza nuestro sólido apoyo a la universidad pública de Asturias", ha declarado.