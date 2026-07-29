El Principado sostiene que "en ningún momento" ha dado por cerrado el proyecto de la ciudad deportiva en Corvera

El director de la Oficina Económica del Principado de Asturias, José Antonio Sicre, durante su comparecencia este miércoles en la Junta General. - JGPA

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado de Asturias, José Antonio Sicre, ha afirmado este miércoles en la Junta General que "en ningún momento" se ha dado por cerrado el proyecto del Centro Deportivo Asturias Sports City --la ciudad deportiva que el Real Avilés Industrial CF proyectaba construir en Corvera-- ni se ha trasmitido a sus promotores la imposibilidad de continuar con la iniciativa.

Sicre ha comparecido en comisión parlamentaria a solicitud del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre las actuaciones de la Oficina Económica en torno a este proyecto empresarial. Durante su intervención inicial, ha subrayado que la Administración asturiana ha actuado con "absoluta normalidad, rigor y profesionalidad", aplicando el mismo protocolo de acompañamiento que se ofrece a cualquier otra inversión de relevancia para la comunidad.

Según ha detallado el compareciente, los primeros contactos con los promotores de Asturias Sports City comenzaron a finales de 2025. Desde entonces, la Oficina Económica ha mantenido reuniones de trabajo continuadas para analizar la propuesta, evaluar alternativas de colaboración y facilitar el acceso a los recursos y canales institucionales disponibles.

"En ningún momento la Oficina Económica ha dado por cerrado el proyecto", ha aseverado Sicre, quien ha recalcado que "en ningún momento se trasladó a los promotores que no pudieran seguir" ni la entidad privada ha comunicado obstáculos inasumibles que impidan su desarrollo.

El director de la Oficina Económica ha defendido que las iniciativas de inversión complejas "rara vez siguen un recorrido lineal" y suelen atravesar modificaciones técnicas o financieras. En este sentido, ha sostenido que el cometido del Ejecutivo autonómico pasa por mantener abierta la interlocución, actuar con la prudencia y discreción que requieren las operaciones empresariales y buscar alternativas dentro del marco legal.

El diputado del PP de Asturias Pedro de Rueda ha criticado este miércoles la "competencia interna" que, a su juicio, ejerce la Oficina Económica del Principado respecto a Sekuens, organismo que ostenta legalmente las competencias en materia de atracción de inversiones. Asimismo, ha afeado el "limbo jurídico" en el que opera este órgano.

De Rueda ha expresado sus dudas acerca de la utilidad y el marco regulatorio de la Oficina Económica. En este sentido, ha señalado que no existe una norma con rango de ley que delimite con claridad sus funciones ni que establezca un procedimiento reglado para la entrada y seguimiento de los proyectos de inversión en la comunidad.

El parlamentario del PP ha puesto de manifiesto que un promotor puede desarrollar un proyecto de forma directa a través de Sekuens sin la necesidad de informar a la Oficina Económica. Por ello, ha calificado la labor del departamento de "trabajo paralelo" y "dispersión" administrativa que, a su parecer, no aporta certidumbre ni seguridad jurídica a los inversores.

El portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha cuestionado la utilidad de la Oficina Económica al señalar que se trata del primer proyecto con nombres y apellidos en el que ha trascendido su participación y ha terminado en fracaso. "No conocemos ningún proyecto en el que haya participado ni con éxito ni sin éxito, y el primero que conocemos con nombres y apellidos es porque le señala directamente a usted o a la Oficina Económica como responsable de que este proyecto haya descarrilado", ha recriminado.

Por parte de Vox, el diputado Javier Jové ha exigido el cierre de la Oficina Económica al considerar que su gestión "se cuenta por fracasos durante su año y medio de funcionamiento". Jové ha incidido en que ha sido incapaz de sacar adelante un proyecto que no requería financiación directa de la Administración. Según ha explicado, la propuesta contaba con la implicación del promotor Diego Baeza, la firma NSN Sports, la gestora Stoneweg y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que contemplaba aportar el 33% del capital. Jové ha señalado que para la financiación del BEI tan solo se requería la articulación de un documento de colaboración público-privada con el Principado.

Desde Convocatoria por Asturias, el portavoz Xabel Vegas ha defendido que el organismo público ha actuado con rigor al ofrecer los instrumentos disponibles en la región. En su intervención, ha puesto el foco en las irregularidades cometidas por el promotor durante las licitaciones de los terrenos en Corvera y ha justificado la cautela de la Administración ante la vinculación de personas del entorno del proyecto con causas judiciales por presunta corrupción. "¿Qué hubieran dicho ustedes si algún consejero del Gobierno del Principado de Asturias, o si el señor Barbón se hubiera reunido y se hubiera hecho una foto con un señor que está siendo procesado por organización criminal, blanqueo de capitales, malversación?", ha planteado.

Finalmente, la diputada socialista Lidia Fernández ha respaldado la labor técnica de la Oficina Económica y ha asegurado que el Gobierno regional ha cumplido con su deber de ofrecer seguridad jurídica y acompañamiento. Fernández ha sostenido que las puertas del Principado continúan abiertas para la iniciativa si existe viabilidad legal, al tiempo que ha achacado las críticas de la oposición a un intento de generar "ruido político". "Durante días hemos asistido a un intento deliberado por parte de la oposición de construir un relato de ficción", ha afirmado.