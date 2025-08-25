El Principado suspende temporalmente las licencias para parques de baterías en suelo no urbanizable

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes la suspensión temporal de licencias para la instalación de parques de baterías en suelo no urbanizable, a la vez que ha iniciado la elaboración de directrices sectoriales específicas para regular este tipo de equipamientos de almacenamiento energético.

La medida, que no afectará a instalaciones situadas en terrenos con actividades mineras, industriales o energéticas, ni a equipamientos destinados al autoconsumo con potencia inferior a 3 megavatios, pretende dar respuesta al creciente número de solicitudes para implantar este tipo de infraestructuras en el territorio asturiano, ante la ausencia de una normativa urbanística específica y la preocupación social generada.

La elaboración de la nueva normativa implicará a dos departamentos del Ejecutivo autonómico. Por un lado, la Consejería de Ordenación de Territorio asumirá la formulación de las directrices, mientras que la Consejería de Ciencia redactará el documento de avance, en el que se concretarán los objetivos regulatorios, así como el documento inicial estratégico de evaluación ambiental.

La suspensión permanecerá vigente hasta la aprobación de las futuras directrices sectoriales y busca ordenar territorialmente estas instalaciones, garantizar una adecuada planificación y afrontar los retos ambientales y sociales que plantea esta tecnología emergente.