El Principado trabaja para conceder a Hunosa la autorización de construcción en La Pereda

Reunión de Borja Sánchez con sindicatos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha informado este jueves a los sindicatos mineros sobre las gestiones y trámites que está llevando a cabo el Gobierno de Asturias, en coordinación con la empresa pública Hunosa y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que la transformación de la térmica de La Pereda "sea una realidad" y, al mismo tiempo, cumpla con los requerimientos establecidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Sánchez se ha reunido con una representación del SOMA-FITAG-UGT y de la Federación de Industria de CCOO, encabezada por sus secretarios generales, José Luis Alperi e Ignacio Requena, respectivamente. En el encuentro también han participado el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y el director general de Energía y Minería, Javier Cueli.

Durante la sesión, Sánchez ha trasladado a los agentes sociales el trabajo que está desarrollando su departamento para conceder a Hunosa la autorización de construcción, un trámite imprescindible para cumplir los hitos del proyecto fijados por el Ministerio para la Transición Justa. El plazo para superar este trámite administrativo finaliza el 27 de marzo.

Asimismo, ha explicado que, una vez definida la hoja de ruta por parte de todos los agentes relacionados con el proyecto de La Pereda, se convocará una reunión conjunta de las partes implicadas con la SEPI y Hunosa.