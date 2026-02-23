El Principado ultima mejoras en ocho enlaces de la AS-117 para aumentar hasta un 30% la capacidad del corredor del Nalón

Corredor del Nalón. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ultima las alternativas técnicas para mejorar la seguridad y funcionalidad del corredor del Nalón entre Sama (Langreo) y Pola de Laviana (Laviana). El estudio que elabora la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias prevé actuar sobre ocho enlaces de la AS-117 (Riaño-Puerto de Tarna), donde se crearán carriles adicionales que faciliten las incorporaciones y salidas, con el fin de aumentar la fluidez del tráfico.

Según informa la Consejería de Movilidad, el análisis de opciones se realiza por tramos, teniendo en cuenta las limitaciones que imponen la traza ferroviaria, la proximidad del río Nalón y la trama urbana, con el fin de minimizar los efectos sobre viviendas, infraestructuras y el dominio público hidráulico. Este enfoque modular permitirá ejecutar actuaciones progresivas y complementarias, adaptadas a los condicionantes de cada punto del corredor.

Los estudios técnicos han identificado como los puntos con mayores necesidades de mejora y más potencial para incrementar la fluidez del tráfico el semienlace de La Felguera y los enlaces de Ciaño, El Entrego, Sotón, Sotrondio, Carrio, Pola de Laviana, y l salida al centro comercial Valle del Nalón.

La estimación técnica es que estas actuaciones mejoren entre un 15 y un 30 por ciento la capacidad de la vía, que constituye un eje vertebrador para todo el valle del Nalón. Movilidad prevé licitar las primeras actuaciones a finales de año, una vez culminado el estudio.

PRIMERA ACTUACIÓN: ENLACE DE CIAÑO

La primera intervención se realizará en el enlace de CiañO, en el punto kilométrico 6 de la AS-117, donde se dará continuidad a los cuatro carriles de salida e incorporación, aprovechando la disponibilidad de terrenos contiguos. Esta actuación permitirá mejorar la capacidad, la seguridad y la fluidez del tráfico en uno de los puntos en que los estudios técnicos detectan la necesidad de acometer mejoras. También se reforzará la iluminación para aumentar la visibilidad en este nudo viario.

Movilidad persigue eliminar giros directos conflictivos en el corredor y jerarquizar movimientos para separar tráficos locales y de paso. El estudio se basa en criterios técnicos como la atención al tráfico pesado, la integración urbana y ambiental de las actuaciones, la minimización de expropiaciones y afecciones al dominio público hidráulico, así como el respeto al entorno del valle y a la ribera del Nalón.