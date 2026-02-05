Principado y Unicaja acuerdan la cesión de las obras de arte de la antigua Caja de Ahorros. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, suscribió este jueves un acuerdo de intenciones con el director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina, por el que la entidad financiera cederá en depósito al Principado las obras de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias integradas en la Colección Unicaja. De este modo se avanzará en el proceso de protección de la colección artística, actualmente en manos de la entidad bancaria, y en la que podrán incluirse obras de autores vivos.

La consejera subrayó que este paso "marca un hito en la recuperación y protección del patrimonio cultural común de todos los asturianos".

El acuerdo de intenciones recoge la disposición de Unicaja para la declaración BIC del conjunto de obras de la antigua Caja de Ahorros de Asturias que son de su propiedad, así como para el traslado al Principado de las piezas que actualmente se encuentran fuera de la comunidad.

En concreto, se trata de 172 obras depositadas en Cuenca, Madrid y Barcelona, que serán cedidas temporalmente al Principado.

Tras este acuerdo de intenciones, ambas partes formalizarán un convenio de colaboración en el que se concretarán los detalles del depósito de la colección en Asturias y de su cesión temporal al Principado.

La titular de Cultura agradeció la disposición y colaboración mostrada por Unicaja, que ha facilitado el avance de los trabajos y el entendimiento institucional necesario para garantizar el regreso de la colección.

La firma de este acuerdo coincide con la fase final de la tramitación del expediente impulsado por la consejería para declarar la colección bien de interés cultural (BIC). El pleno del Consejo de Patrimonio, presidido por Vanessa Gutiérrez, emitió ayer el informe final para la declaración, paso previo a su aprobación mediante decreto por el Consejo de Gobierno del Principado.