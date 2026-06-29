Principio de acuerdo entre PSOE e IU para garantizar el cumplimiento del pacto de gobierno

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Avilés y el PSOE avilesino, tras analizar los plazos y procedimientos administrativos, han llegado a un principio de acuerdo que garantiza el cumplimiento de una parte del pacto de gobierno. Se trata de la incorporación del servicio de limpieza de las fundaciones municipales en la Empresa de Servicios Municipales.

Hasta este momento, los avances para integrar los conserjes, el personal de limpieza de las fundaciones municipales de Deportes y Cultura y del área de Turismo no tenían el ritmo que pudiera satisfacer los objetivos marcados para el gobierno avilesino ni lo establecido en la comisión de seguimiento del pacto reunida en junio del año pasado.

Según han informado las dos organizaciones, este lunes ha llegado a un acuerdo diferentes hitos para los que se han establecido fechas concretas, incluyendo contratacion de gerentes, modificación estatutaria y licitación de contrato de limpieza.

"El acuerdo logrado en el seno del gobierno avilesino supone un revulsivo para reforzar los servicios públicos de nuestra ciudad, aumentar y garantizar la viabilidad y trabajo de la Empresa de Servicios Auxiliares y una apuesta de futuro para seguir ampliando la gestión pública de Avilés", han comentado desde ambas organizaciones.