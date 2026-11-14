Prisión comunicada y sin fianza para el detenido por asesinar a su ex pareja en Gijón

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la Plaza número 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón, acaba de dictar, de acuerdo con el ministerio fiscal, un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que ha pasado a disposición judicial por la muerta violenta de su ex pareja, Covadonga Patricia, de 30 años, en Gijón.

Según informan fuentes judiciales, las diligencias se han abierto por delitos de homicidio/asesinato, quebrantamiento de medida cautelar, resistencia a atentado contra la autoridad y delito leve contra la autoridad, sin perjuicio de que dicha calificación pudiese modificarse a lo largo de la instrucción.

La plaza número 2 de Instrucción de Gijón seguirá instruyendo todo los delitos que no están relacionados con la agresión mortal a la víctima, porque esa parte se trasladará a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia que corresponda acorde al último domicilio registrado de la víctima, aun pendiente de valoración de la competencia entre las Secciones de Violencia de Oviedo o Gijón.

El investigado, que se ha acogido a su derecho a no declarar, será trasladado al Centro Penitenciario de Asturias.