Prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido por la muerte de un indigente en Gijón

GIJÓN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la plaza número 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón ha dictado este lunes, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza , por un delito de homicidio, y sin perjuicio de que la citada calificación pudiese modificarse durante la instrucción, contra el hombre detenido por la muerte de un indigente el pasado viernes en Gijón.

El arrestado será trasladado de inmediato al Centro Penitenciario de Asturias, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El Ministerio Fiscal, por su lado, había considerado los hechos constitutivos de un delito de homicidio, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, según la información facilitada por la Fiscalía de Área de Gijón.

Esta había argumentado que existen indicios suficientes que apuntan a la autoría de los hechos por parte del arrestado, a lo que ha sumado la gravedad de los mismos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, podría imponérsele.

También ha justificado que existe riesgo de fuga, por no tener domicilio conocido, además de posibilidad de destrucción de medios de prueba y de comisión de nuevos hechos delictivos.

Cabe recordar que el hombre, de unos 60 años, fue detenido, cerca del lugar del crimen, por la muerte de un indigente como él, a quien conocía previamente. La víctima presentaba un corte en el cuello. En las inmediaciones la Policía halló el arma supuestamente usada.

Fue a el pasado viernes, a primera hora de la mañana, cuando la Policía recibió una llamada en la que alertaban del hallazgo del cuerpo en la calle de Alfredo Truan, próxima al paseo de Begoña, una zona céntrica de la ciudad, donde acostumbraba a dormir la víctima.