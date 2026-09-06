Prisión provisional para la mujer detenida por el apuñalamiento a un hombre en Oviedo

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, en funciones de guardia, ha dictado auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida por el apuñalamiento a un hombre en el barrio ovetense de La Argañosa este pasado viernes. La medida cautelar se adopta por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

La decisión judicial atiende a la petición de la Fiscalía del Principado de Asturias, que ha fundamentado la solicitud en la gravedad del suceso, el riesgo de fuga por falta de arraigo en España y el peligro de reiteración delictiva. Asimismo, ha tenido en cuenta la elevada pena que podría recaer sobre la arrestada en caso de condena.

El suceso tuvo lugar sobre las 14.00 horas de este pasado viernes en un portal de la calle Miguel Ángel Blanco y la mujer fue detenida posteriormente por la Policía Nacional.

El agredido recibió atención en el lugar por parte del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), antes de ser derivado al Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA).