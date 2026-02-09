El problema urbanístico de La Barquerina encara una solución tras confirmarse la viabilidad de reducir la servidumbre

Fachada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. - MITECO

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa firmarán una solicitud conjunta ante la Demarcación de Costas del Estado con el objetivo de dar solución al problema urbanístico de La Barquerina, tras confirmarse que técnicamente es posible reducir la servidumbre de protección en la zona al cumplirse los requisitos del Reglamento de Costas.

La vía administrativa se ha acordado en una reunión celebrada este lunes en Madrid, en la que han participado representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Principado y del Ayuntamiento de Villaviciosa.

El alcalde, Alejandro Vega, ha informado de que durante la reunión se analizaron los datos obtenidos en los estudios técnicos realizados sobre el terreno, confirmándose que se cumplen los requisitos del artículo 44.7.c del Reglamento de Costas, lo que permitiría reducir la servidumbre de protección hasta aproximadamente 86 metros.

Se trata, según las administraciones, de la vía más rápida para resolver la situación, basada en las mediciones efectuadas por el Ministerio la pasada semana. Según estas, las tres parcelas afectadas quedarían fuera de la línea de servidumbre de protección, quedando un mínima afectación a la planta sótano de la parcela que se construyó con licencia conforme al Plan Especial de La Barquerina en el año 2008.

Los próximos pasos pasan por la firma de la solicitud conjunta de modificación por parte del Principado y el Ayuntamiento, que deberá ser presentada ante la Demarcación de Costas del Estado y sometida posteriormente a información pública durante un mes, una vez recabados los informes preceptivos.

El regidor ha agradecido al resto de administraciones la disposición para buscar finalmente una solución, y ha subrayado que "lo importante siempre ha sido dar una solución lo más rápida posible a los afectados y a las empresas y salvar el Plan Especial de La Barquerina".