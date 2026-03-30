Procesiones de Semana Santa 2026 en Gijón: consulta recorridos y horarios

Archivo - Procesión Domingo de Ramos, Semana Santa, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cofradías y hermandades de Gijón saldrán de nuevo a la calle en las distintas procesiones que se celebrarán, con motivo de la Semana Santa, de este martes 31 de marzo al 5 de abril.

La primera de ellas, el Martes Santo, será la procesión de las Lágrimas de San Pedro, o del Silencio, con salida, a las 20.00 horas, de la iglesia de San Pedro.

Los pasos que podrán verse son La Flagelación y Lágrimas de San Pedro, mientras que el recorrido será el siguiente: Campo Valdés, plaza Mayor, plaza del Marqués, Trinidad, jardines de la Reina, Marqués de San Esteban, Zamora, Linares Rivas, Blanca de los Ríos, Plaza del Carmen y Álvarez Garaya, recogiéndose en la parroquia de San José. En caso de lluvia, la procesión se suspendería.

Al día siguiente, Miércoles Santo (1 de abril), será el turno de la solemne procesión del Encuentro Camino del Calvario. Partirá a las 20.15 horas de la Iglesia de San José el paso de Jesús Nazareno, acompañado por la Ilustre Hermandad de la Santa Vera Cruz. La procesión discurrirá por las calles Álvarez Garaya, Felipe Menéndez, Marqués de San Esteban, jardines de la Reina, plaza del Marqués y plaza Mayor.

Asimismo, a las 20.45 horas saldrán de la iglesia de San Pedro los pasos de la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista, acompañados por la Ilustre Hermandad de la Santa Misericordia y la Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro. El recorrido será desde Campo Valdés, pasando por el paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala y plaza Mayor, en el acceso desde el arco proveniente de la calle San Bernardo.

Ya a las 21.15 horas en la plaza Mayor, tendrá lugar la Ceremonia y Sermón del Encuentro, a cargo del Reverendo Fernando Llenín Iglesias, párroco de San José de Gijón, continuando la procesión conjunta de vuelta hasta la parroquia de San Pedro por el paseo del Muro y Campo Valdés.

En caso de lluvia, el Sermón del Encuentro se leerá en las parroquias de San José y San Pedro, a las horas previstas para la salida de las respectivas procesiones. En la parroquia de San José, la lectura iría seguida de un concierto de la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús.

VIA CRUCIS EN JUEVES SANTO

El Jueves Santo (2 de abril), saldrá de la iglesia de San Pedro, a las 20.00 horas, la solemne procesión Vía Crucis del Santo Cristo de la Misericordia y de los Mártires.

En este caso, el recorrido será: Campo Valdés, Paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquiades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, Instituto, Martínez Marina, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.

En caso de amenaza de lluvia, la procesión se acortaría, siendo entonces el recorrido el siguiente: Campo Valdés, paseo del Muro, Cabrales, Julio Somoza, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés. En caso de lluvia, se rezaría el Vía Crucis en el interior del templo parroquial de San Pedro.

Ya el Viernes Santo (3 de abril), tendrá lugar la solemne procesión del Santo Entierro de Cristo. La salida será a las 20.00 horas de la iglesia de San Pedro, con los pasos de La Piedad al pie de la Cruz, Santo Sepulcro y Virgen Dolorosa.

En este caso, el recorrido partirá de Campo Valdés, para continuar después por el paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquiades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.

En caso de amenaza de lluvia, la procesión se acortaría siguiendo el siguiente recorrido: Campo Valdés, paseo del Muro, Cabrales, Julio Somoza, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés. Si llegara a llover finalmente, se realizaría una breve ceremonia en el interior del templo parroquial de San Pedro.

De la iglesia de San Pedro, también, saldrá el Sábado Santo (4 de abril) la procesión de la Soledad de María, a las 9.00 horas, con los pasos de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad.

El recorrido será el siguiente: Campo Valdés, S. Miranda, Cruces, Rosario, travesía Atocha, Julio Fernández, Óscar Olavarría y capilla de la Soledad. En caso de lluvia, se rezará el rosario en el interior de la iglesia parroquial.

Las procesiones concluirán el Domingo de Resurrección (5 de abril), con la de la Resurreción (Encuentro). En este caso, el aso de la Resurrección saldrá de la calle Francisco Tomás y Valiente a las 12.00 horas, mientras que, a la misma hora, el paso de la Virgen de la Alegría partirá de la capilla de la Soledad y el paso de San Pedro Apóstol, en su caso, saldrá de la iglesia de San Pedro a las 11.45 horas.

Los recorridos serán, en el caso de la Resurrección, Tomás y Valiente, plaza del Instituto, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés; en el de la Virgen de la Alegría, desde la calle Artillería, tránsito de las Ballenas, C. Alvargonzález, plaza del Marqués, plaza Mayor y Campo Valdés.

En el caso de San Pedro Apóstol, irá por la avenida de la Salle, Batería, S. Miranda y Campo Valdés. El Encuentro de Resurrección está previsto a las 12.30 horas, en el Campo Valdés, ante el colegio Santo Ángel.