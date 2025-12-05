La producción industrial baja un 3,8% en octubre en Asturias, frente a una subida del 1,6% a nivel nacional

Archivo - Fábrica de Danone - EUROPA PRESS - Archivo

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 3,8% interanual el pasado mes de octubre en Asturias, 5,4 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la producción industrial en Asturias ha subido un 4,1%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 3,2% con un descenso del 15,6%en el caso de los duraderos y un 2,6% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 6,2%, los bienes intermedios anotaron un 3,8% menos y los de la energía, un 1,1% menos.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en nueve comunidades autónomas y disminuye en otras 8. Andalucía (+16,6%), Castilla y León (+7,2%) y Extremadura (+6,1%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Galicia, La Rioja y Asturias con retrocesos de un 6,4%, 4,8% y un 3,8%, respectivamente.

