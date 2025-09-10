La producción industrial sube un 8,3% en julio en Asturias

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 8,3% interanual el pasado mes de julio en Asturias, 6 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Asturias y encadena ocho meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en doce comunidades autónomas y cae en otras 5. Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Asturias ha crecido un 5,4%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 2,9% con un descenso del 24,9%en el caso de los duraderos y un 4,5% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 10,8%;, los bienes intermedios anotaron un 13,3% más y los de la energía, un 5,6% menos.

DATOS NACIONALES

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,3% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,2 puntos inferior a la de junio (+4,5%), según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de julio, la producción industrial encadena dos meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 2,5% interanual el pasado mes de julio, tasa seis décimas superior a la de junio.

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,5% tras haber registrado en los dos meses anteriores alzas del 0,8% (junio) y del 0,5% (mayo).