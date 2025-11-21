Profesionales eventuales del Sespa denuncian falta de información en contratos y piden mejoras en el Área Sanitaria IV

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales eventuales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) en el Área Sanitaria IV, que abarca Oviedo y alrededores, han denunciado este jueves en un comunicado las condiciones "injustas y perjudiciales" en las que deben aceptar contratos de trabajo.

Según los trabajadores, el sistema obliga a aceptar contratos "a ciegas", sin conocer previamente la ubicación ni los turnos, y quienes rechazan las ofertas se enfrentan a penalizaciones que pueden dejarles sin poder trabajar durante meses. Las llamadas de contratación se realizan por teléfono y solo se comunican los detalles de ubicación y turno después de aceptar verbalmente el contrato.

Los profesionales alertan de que esta situación genera "inestabilidad prolongada", con contratos encadenados de días o semanas y hasta diez o más contratos distintos al año, y dificulta la conciliación familiar, al no poder conocer de antemano si los turnos son compatibles con responsabilidades personales.

Además, denuncian la falta de formación práctica para servicios de alta complejidad como UCIS, quirófano, REA o urgencias, lo que incrementa riesgos para trabajadores y pacientes y ha provocado bajas y derivaciones a servicios de salud laboral y mental.

En el comunicado, los eventuales solicitan que se comunique la ubicación y el servicio antes de aceptar contratos, que se conozcan los turnos, que se garantice formación práctica en servicios de alta complejidad y que se eliminen las penalizaciones desproporcionadas por rechazar ofertas sin información esencial.

Los trabajadores recuerdan que la situación ya ha sido trasladada formalmente a la dirección del Sespa y a los sindicatos, aunque hasta ahora no se han adoptado medidas efectivas para resolver los problemas, y comparan con otras áreas sanitarias donde sí se facilita esta información antes de aceptar un contrato.