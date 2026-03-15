Profesionales del Trabajo Social se reúnen en Gijón para reflexionar sobre convivencia y desinformación

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OVIEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA) celebrará este lunes 16 de marzo en el Paraninfo de La Laboral - Ciudad de la Cultura (Gijón) los actos conmemorativos del Día Mundial del Trabajo Social, una cita internacional que se celebra cada año en torno al tercer martes del mes de marzo.

La jornada está organizada por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias junto con la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, con la colaboración de Brokers88, seguros profesionales. El lema de este año, 'Construir esperanza y armonía. Un clamor Harambee para unir a una sociedad dividida', pone el foco en el papel del Trabajo Social para "fortalecer la convivencia, promover la justicia social y construir comunidades más inclusivas en un contexto global marcado por desigualdades sociales, conflictos y crisis humanitarias".

Según ha indicado el Colegio en nota de prensa, las actividades comenzarán por la mañana con el taller 'Conviértete en agente contra la desinformación: co-construcción de una sociedad unida, plural y equitativa', un espacio de trabajo dirigido a profesionales del ámbito social centrado en analizar el impacto de la desinformación y los discursos de odio en la convivencia social y el papel del Trabajo Social en su detección y prevención.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, tendrán lugar los actos institucionales del Día Mundial del Trabajo Social, con la participación de representantes de la Universidad de Oviedo, del Gobierno del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de Gijón y del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.

Entre las actividades programadas destaca la mesa de debate 'Construir convivencia y comunidad desde la intervención social', en la que participarán profesionales y entidades que trabajan en la intervención social con personas migrantes y en la promoción de la convivencia comunitaria.

La jornada incluirá también la entrega de los X Premios 'Germán García González' al mejor Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social, un reconocimiento a la investigación y al compromiso de las nuevas generaciones de profesionales.

Asimismo, se celebrará un acto simbólico de compromiso con el Código Deontológico de la profesión y homenaje a profesionales jubiladas, en el que se escenificará el relevo generacional entre nuevas incorporaciones al Colegio y profesionales que finalizan su trayectoria.

Los actos concluirán con la presentación del Grupo Referentes del COTSA, una iniciativa que busca reforzar la conexión entre el Colegio y los distintos ámbitos de intervención profesional mediante la participación de profesionales que aportan su experiencia desde diferentes áreas del Trabajo Social.