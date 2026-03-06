Profesorado de asturiano y gallego-asturiano protagonizan un encierro en un colegio de Gijón

Encierro de profesorado de asturiano y gallego-asturiano en el colegio público de Cabueñes, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesorado de asturiano y gallego-asturiano ha protagonizado un encierro en el colegio público de Cabueñes, en Gijón, para reclamar al Gobierno asturiano un compromiso real y agilidad en la negociación de las especialidades docentes.

El encierro, convocado por ADAE (Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego/Gallego-asturiano), que ha durado toda la noche y ha concluido a las 7.00 horas de este viernes, ha estado conformado por una veintena de docentes, junto a representantes sindicales de CCOO, según una nota de prensa de la citada entidad.

Ya durante la tarde de este pasado jueves representantes sindicales, de asociaciones en defensa del asturiano y el gallego-asturiano y de partidos políticos se han acercado al citado colegio para trasladar su apoyo al profesorado encerrado.

Desde la asociación convocante se ha recordado que el Gobierno asturiano que se comprometió, en el marco del pacto Asturias Educa, a solicitar al Gobierno estatal la modificación de los reales decretos que regulan las especialidades docentes y a pedir una reunión con el Ministerio de Educación para tratar esta cuestión.

Han incidido, vinculado a ello, que no tienen constancia de que el Principado se haya solicitado formalmente esa reunión, ni de que hayan pedido la modificación de estos reales decretos.

"Queremos que el Gobierno asturiano defienda esta cuestión con determinación ante el Ministerio, como lo hacen con otras cuestiones, y que no se conforme con la negativa, que sigan insistiendo porque es falta de voluntad política por parte del Ministerio", han reclamado desde ADAE.

"Sabemos que la decisión final la tiene Madrid, pero el Gobierno asturiano no puede evadir su responsabilidad política", han incidido, a lo que han advertido de que "no pueden seguir abusando de la temporalidad".