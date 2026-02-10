El programa Alquilámoste ya cuenta con 41 pisos inscritos y cerca de 400 personas demandantes

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, comparece en la Comisión Parlamentaria. - PRINCIPADO

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS)

El programa Alquilámoste, que busca movilizar viviendas privadas vacías para arrendamiento, ya cuenta con 41 pisos inscritos y cerca de 400 personas demandantes. Así lo ha indicado este martes en comisión parlamentaria el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que ha precisado que los inmuebles se van incorporando al programa semanalmente, tras la oportuna inspección técnica y la validación por parte de la comisión responsable.

Los propietarios que ponen sus pisos a disposición de Alquilámoste acceden a una bonificación del 70% en la declaración de la renta del ejercicio en curso, una medida que Zapico considera "claramente incentivadora".

El consejero se ha referido también a la declaración de zonas tensionadas y ha recordado que en estos momentos están en exposición pública los proyectos para doce áreas de Asturias.

Al respecto, ha citado datos facilitados por el Gobierno de Navarra, que reflejan una reducción media del 8,5% en el precio de los alquileres en las zonas tensionadas durante el periodo de vigencia de dicha declaración.

A su juicio, estas medidas son las adecuadas para garantizar condiciones de vida dignas a la mayoría social y a la clase trabajadora.

"Apostamos por situar en el centro los derechos de las personas y el acceso a una vivienda digna, frente a otros modelos que priorizan los intereses de las inmobiliarias", ha señalado en referencia al programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Gijón.

En cuanto a la gestión de la empresa Vipasa, Zapico destacó que, desde su llegada a la consejería, el tiempo medio de respuesta para reparaciones urgentes en pisos se ha reducido de 10 a 5 días y se ha comprometido a seguir rebajando esos plazos.