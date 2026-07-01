El programa Avilés Empresas suma 1.612 participantes en el primer semestre de 2026

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Avilés Empresas, área de promoción empresarial del Ayuntamiento de Avilés, ha cerrado el primer semestre de 2026 con 75 actividades desarrolladas y 1.612 participantes, en un balance que el consistorio considera positivo y que consolida este servicio como instrumento de apoyo al emprendimiento y al tejido económico local.

Entre enero y junio, el 92% de las actividades se han celebrado de forma presencial, con una participación ligeramente mayoritaria de mujeres (51,6%), según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

La programación se ha articulado en tres ejes principales: el fomento de la cultura emprendedora, la formación especializada y la creación de alianzas empresariales.

En el ámbito de la sensibilización, se han organizado 22 acciones con 702 participantes, orientadas a promover el emprendimiento y dar a conocer experiencias empresariales.

En materia formativa, se han impartido 50 horas de formación especializada dirigidas a emprendedores y empresas, con 459 personas beneficiarias.

Además, se han celebrado seis encuentros de 'networking' con la participación de 189 empresas, destinados a favorecer la cooperación, la creación de alianzas y la generación de oportunidades de negocio.