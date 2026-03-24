El programa 'Avilés Industria Circular' arranca este mar con foco en residuos industriales y su aprovechamiento

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, y de la directora de Desarrollo Empresarial de FADE, Leticia Bilbao. - AVILÉS

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Curtidora ha acogido este martes la primera de las tres jornadas del programa 'Avilés Industria Circular', una iniciativa orientada a impulsar actuaciones de economía circular en el tejido empresarial del municipio mediante mesas de trabajo colaborativo.

El programa se estructura en tres sesiones temáticas dirigidas a identificar oportunidades de mejora en la gestión de recursos, productos y procesos. La primera de ellas ha abordado la cuestión de los 'materiales, residuos y subproductos industriales', con especial atención a la prevención, reutilización y valorización de residuos, tal y como ha explicado la directora de Desarrollo Empresarial de FADE, Leticia Bilbao.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha señalado que esta iniciativa se enmarca en líneas estratégicas vinculadas a proyectos como InforGreen y la Agenda Urbana, que contemplan la colaboración institucional en el ámbito de la economía circular.

Campa ha destacado que FADE es uno de los socios del acuerdo y que, junto a esta organización, se han impulsado estas mesas con el objetivo de favorecer el intercambio entre empresas. "Lo que buscamos es que las empresas interactúen entre ellas y se compartan sus soluciones, sus problemas", ha afirmado.

El edil ha avanzado además que las próximas sesiones abordarán la circularidad del agua, un recurso que ha considerado clave para el futuro de la actividad empresarial, así como la reducción de materiales y materias primas, con especial atención al ecodiseño.

En el encuentro han participado representantes de Aleastur, Idonial, ArcelorMittal I+D, Contenedores Gemma, Contratas Mota, Consejería de Medio Ambiente, Cogersa, AZSA, Cluster ECCO, Gonvarri, EcoComputer y la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Oviedo.