El programa de capacitación digital de la Cámara de Comercio de Oviedo y el Principado supera las 2.000 solicitudes

El programa de capacitación digital de la Cámara de Comercio de Oviedo y la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de capacitación digital impulsado por la Cámara de Comercio de Oviedo y la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha superado las 2.000 solicitudes de formación en la primera semana de septiembre, coincidiendo con el inicio de la campaña de 'Vuelta al cole'.

Según datos de la organización, desde que comenzó el mes el número de alumnos, certificaciones y formaciones solicitadas se ha duplicado. La media es de dos certificaciones por participante, aunque cada vez son más los perfiles que suman más de cuatro. El aula virtual, disponible las 24 horas, facilita la conciliación y ha contribuido al aumento de la demanda.

El despliegue del aula móvil también ha favorecido este crecimiento. Esta semana ha recorrido los concejos de Illano, Pesoz, Santa Eulalia de Oscos, Villayón y Boal, acercando a escolares y vecinos la oferta de más de un centenar de títulos, desde competencias digitales básicas hasta herramientas de inteligencia artificial.

El aula itinerante cuenta con 42 metros cuadrados, diez ordenadores, conectividad 5G y un sistema de conexión vía satélite para garantizar el servicio en zonas de cobertura limitada. Durante las visitas, los vecinos tienen la posibilidad de registrarse y elegir sus cursos con la asistencia del equipo de Ruta Digital.

El programa está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y las certificaciones son emitidas por la Cámara de Comercio de Oviedo. La próxima semana, el aula móvil visitará los concejos de Onís, Ponga, Ribadesella, Ribadedeva y Amieva.