El programa de compras con descuento para apoyar al pequeño comercio agota el primer día todos los bonos disponibles

Escaparate - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

El programa Bono Comercio Asturias ha arrancado con una gran acogida tanto por parte de la ciudadanía como del tejido comercial, según ha informado este domingo el Gobierno asturiano.

Los 300.000 bonos puestos a disposición del público se agotaron el mismo viernes 1 de mayo, día en que se abrió el plazo de descarga. En total, 60.000 personas descargaron los bonos.

La campaña alcanza en esta edición una cifra récord de participación, con 1.317 establecimientos adheridos repartidos por 38 municipios asturianos. Son 123 comercios más que el año pasado y se suman tres nuevos concejos: Coaña, Muros del Nalón y Ribadedeva. Esta amplia implantación territorial y sectorial facilita el acceso de la ciudadanía al programa y refuerza su impacto económico.

Se trata de la tercera edición de este programa de apoyo al comercio minorista, impulsado por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, que cuenta con un presupuesto de 3 millones.

El Gobierno del Principado anima a las personas usuarias a canjear los bonos ya descargados en los establecimientos participantes. Por municipios, los que concentran un mayor número de establecimientos participantes son Gijón (486), Oviedo (187), Avilés (132), Langreo (60), Siero (56), Mieres (43) y Villaviciosa (34). El plazo para realizar compras con descuento permanecerá abierto hasta el 30 de junio.