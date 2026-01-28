Archivo - Pies de un neonatal - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de cribado neonatal de Asturias detecta de forma precoz más de 55 enfermedades metabólicas y congénitas a partir de una simple prueba de sangre en el talón y se sitúa entre los más avanzados del país. Esta iniciativa vinculada a la salud pública constituye una estrategia clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los recién nacidos.

El Principado incorporó en diciembre a este programa dos enfermedades metabólicas más que todavía no están incluidas en la cartera común del Servicio Nacional de Salud (SNS): la inmunodeficiencia combinada grave y la atrofia muscular espinal. De este modo, ya se pueden detectar de manera directa 30 patologías y, de manera indirecta, hasta 55, gracias al análisis de más de 60 marcadores primarios en cada muestra.

Según recuerda el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, desde su puesta en marcha en 1982 con las pruebas para el hipotiroidismo y la fenilcetonuria, este proyecto se ha ampliado de forma progresiva y sostenida, con especial rapidez en los últimos meses. La incorporación de nueva tecnología ha aumentado la agilidad diagnóstica y ha permitido reducir repeticiones de los test, además de incrementar la seguridad.

Con este avance, el sistema sanitario asturiano se adelanta de nuevo a las directrices del Ministerio de Sanidad, dado que supera con creces las doce patologías previstas en la cartera básica común del SNS.

CENTRALIZADO EN EL HUCA

El Programa de Cribado Neonatal del Principado se centraliza desde 2014 en el laboratorio de Medicina del HUCA, donde se coordinan los protocolos analíticos, la logística de las muestras y la comunicación de resultados, según los estándares de calidad del Sistema Nacional de Salud.

Entre 2014 y 2024 participaron en el programa 53.825 recién nacidos, con una cobertura cercana al cien por cien, lo que permitió el diagnóstico precoz de 51 casos, aproximadamente uno por cada 1.200 nacimientos.

El proceso se inicia con la recogida de unas gotas de sangre del talón del bebé en su centro de nacimiento. Esta muestra se envía para su análisis al laboratorio de Medicina del HUCA. Los resultados positivos de fibrosis quística y enfermedades metabólicas se derivan a la Unidad Clínica de Seguimiento Inmediato (UCSI), mientras que los de anemia falciforme se tratan en las unidades de Hematología Pediátrica del HUCA y del Hospital Universitario de Cabueñes.