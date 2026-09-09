El programa 'Gijón Compra y Vuelve' arranca este jueves con 497 establecimientos adheridos

Cartel del programa 'Gijón Compra y Vuelve' 2026. - UNIÓN DE COMERCIANTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del programa 'Gijón Compra y Vuelve' dará comienzo este próximo jueves, día 10, con la apertura del periodo de alta de clientes y de generación de premios por las compras realizadas en los 497 establecimientos adheridos.

La campaña, promovida por el Ayuntamiento de Gijón y gestionada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, cuenta con una dotación de 500.000 euros destinada a incentivar las compras y favorecer la fidelización de la ciudadanía con el comercio local, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

La presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez, por su parte, ha destacado que se trata de un programa "consolidado y muy valorado".

"Es una iniciativa en la que todos ganan: la clientela obtiene un premio por sus compras y el comercio local genera nuevas ventas y fideliza a sus clientes", ha puesto en valor.

Por su lado, la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha remarcado que "los resultados de las primeras ediciones avalan el éxito de este programa de fidelización".

Ha demostrado, asimismo, que es un programa que funciona, que tiene una gran acogida entre los gijoneses y, sobre todo, que consigue el objetivo para el que fue creado: incentivar el consumo y apoyar directamente a nuestro comercio local.

"Está fortaleciendo el comercio de proximidad en nuestra ciudad y, sobre todo, ese vínculo entre los vecinos y sus tiendas de siempre que es lo que hace que nuestros comercios jueguen un papel destacado en dar vida a las calles de Gijón", ha agregado Pumariega, quien ha llamado la atención sobe su "importante efecto multiplicador".

Ha señalado, unido a ello, que para el Gobierno local es fundamental seguir impulsando medidas que tengan un impacto real en la actividad económica de la ciudad. Ha indicado, también, que el comercio de proximidad genera empleo, da vida a los barrios y forma parte de la identidad de Gijón.

"Estoy segura de que en esta nueva edición se va a consolidar este aspecto y los resultados, una vez más, serán muy positivos, para nuestros comerciantes y para la ciudad", ha indicado.

Ha explicado, al tiempo, que, a partir de este jueves, las personas mayores de 18 años podrán registrarse en la plataforma del programa y comenzar a generar saldo con sus compras. Cada compra de 20 euros o más, realizada en un establecimiento participante, permitirá obtener un premio equivalente al 25 por ciento de su importe. Cada cliente podrá acumular un máximo de 200 euros.

Como ejemplo, ha apuntado que una compra de 100 euros generará 25 euros de saldo para utilizar posteriormente en una nueva compra dentro de la red de establecimientos adheridos. El periodo de generación de saldo se desarrollará inicialmente desde el 10 de septiembre hasta el 11 de octubre.

Posteriormente, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, la clientela podrá utilizar el saldo acumulado para pagar hasta el 50 por ciento del importe de sus nuevas compras, con un descuento máximo de 50 euros por operación.

Estas fechas podrán modificarse en función de la evolución del presupuesto. Si los 500.000 euros disponibles se agotan antes del 11 de octubre, se cerrará automáticamente la fase de generación y comenzará el periodo de utilización del saldo.

En esta tercera edición, la campaña inicia esta nueva fase con 497 comercios adheridos, 14 más que en 2025. La oferta incluye establecimientos de moda, calzado, belleza y cuidado personal, hogar y decoración, alimentación, librerías, jugueterías, ópticas, joyerías, agencias de viajes y otros servicios especializados.

En su anterior edición, participaron alrededor de 15.000 clientes, se registraron más de 35.000 operaciones y se generó un impacto económico de aproximadamente 3,4 millones de euros.

Las personas interesadas podrán darse de alta desde este jueves en: https://gijoncomprayvuelve.es/alta_clientes La relación de los 497 establecimientos participantes y toda la información sobre la campaña pueden consultarse en: https://gijoncomprayvuelve.es/