Programa de las XXXII Jornadas Gastronómicas de les Fabes de Villaviciosa 2026

Cartel de las XXXII Jornadas de Les Fabes - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa celebra este fin de semana las XXXII 'Xornaes de les Fabes', un evento que combina la promoción de la faba asturiana con actividades técnicas, culturales y comerciales. El programa central incluye el tradicional 'Mercaú de Primavera', que se ubicará en la Plaza de Abastos durante el fin de semana para la venta de fabes y productos agroalimentarios.

Aunque la programación comenzó ya este martes 21 de abril, el fin de semana es el punto central de esta celebración, con diversas actividades culturales en el Teatro Riera, destacando las actuaciones musicales y representaciones teatrales, como el concierto de Fran Juesas y Edgar Olivero previsto para el domingo a las 19.00 horas. El programa se completa con talleres infantiles de cocina y manualidades, así como rutas literarias interactivas por el casco histórico de la villa, según información del Ayuntamiento de Villaviciosa.

La Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias celebrará este sábado su Gran Capítulo anual, en el que se entregarán las distinciones de 'Faba de Oro', 'Mérito Gastronómico' y el nombramiento del Embajador de les Fabes 2026. Los actos oficiales concluirán el domingo con el Concurso Regional de Fabes y Fabada para no profesionales y la exposición de las asociaciones vecinales 'Simientes y Portales de la Huerta'.

Paralelamente, los establecimientos hosteleros de la localidad ofrecerán menús especiales con la fabada asturiana como plato principal durante todas las jornadas.