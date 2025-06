El proyecto asturiano de inserción tecnológica Rural Camp alcanza un 80% de éxito con el apoyo de la Fundación EDP

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Rural Camp, impulsado por la entidad asturiana Factoría F5, ha alcanzado una tasa de éxito del 80% destacando como modelo de inserción tecnológica en las zonas rurales asturianas. Este proyecto pionero, que ha generado ya empleos reales para sus participantes, pone de manifiesto cómo la tecnología puede revitalizar el medio rural, según se destacó durante la gala conmemorativa del décimo aniversario del programa EDP Energía Solidaria, celebrada en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid.

La Fundación EDP ha celebrado en Madrid la primera década del programa EDP Energía Solidaria con una gala que congregó a más de cien representantes del tercer sector, instituciones, medios de comunicación y beneficiarios, y en la que la innovación tecnológica asturiana tuvo gran protagonismo.

El evento arrancó con un breve concierto de bienvenida ofrecido por un becado de la Fundación EDP, seguido por la intervención inaugural del presidente de la Fundación EDP, Manuel Menéndez, quien destacó que "este programa ha sido una expresión de nuestra visión: la transición energética no será justa si no es también inclusiva. Y también una muestra de que el progreso no se mide únicamente en innovación tecnológica o eficiencia, sino en equidad, bienestar de las personas y sostenibilidad".

Durante la mesa redonda 'Proyectos que Transforman', Factoría F5 presentó su proyecto. Jorge Martínez, de la entidad asturiana, señaló que gracias a su proyecto ofrecen "formación y una oportunidad de empleo real a personas de ámbitos muy diversos, pero sobre todo mujeres y desempleados, del ámbito rural en el sector tecnológico".

En esta misma mesa participaron también otras iniciativas innovadoras como MovilizaTEA, de la Federación Autismo Castilla y León; el modelo comunitario de Socaire en Madrid, 'Hogares que merecen ser habitados'; y el proyecto de cubiertas vegetales de la Fundación Tomillo dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión.

Durante el evento también tuvo lugar la charla 'Historias que inspiran', donde beneficiarios de Down Madrid y AFIM21 relataron cómo, gracias al programa, han creado un punto limpio gestionado por jóvenes con síndrome de Down y empoderado a mayores como agentes de cambio energético a través de dinámicas lúdicas, respectivamente.

El evento sirvió de espacio de reflexión sobre el papel del tercer sector en la transición energética. Vanda Martins conversó con la cofundadora y directora general de Canvas Estrategias Sostenibles, Isabel López, sobre el papel estratégico del tercer sector en la construcción de una transición energética verdaderamente justa.

López señaló que, según el estudio 'Approaching the future' elaborado por Canvas y Corporate Excellence, "lo que más están trabajando las organizaciones en este momento es esa estrategia de transición energética".

"El futuro se construye desde la colaboración. Y ese ha sido el espíritu de estos 10 años: sumar energía, sumar talento, sumar compromiso", ha concluido Vanda Martins.

DOS DÉCADAS DE TRABAJO

EDP Energía Solidaria lleva 20 años promoviendo iniciativas con impacto social, 10 de ellos en España. Tras centrarse en la inclusión social hasta 2023, la iniciativa ahora acompaña proyectos alineados con una transición energética justa, abordando problemas sociales y medioambientales desde la innovación social y el desarrollo sostenible.

Desde su lanzamiento en 2015, el programa ha respaldado 203 proyectos con una inversión cercana a los 7 millones de euros, beneficiando a más de 620.000 personas. Con un nuevo formato bianual, ya se han recibido las candidaturas de la última edición. Las propuestas que superen esta fase se comunicarán en julio y serán invitadas a preparar una candidatura completa.