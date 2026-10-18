El proyecto cultural itinerante 'Cosecha del 27' recorrerá Asturias, La Rioja y Andalucía entre octubre y noviembre

Evento Cosecha del 27. - ARTESAVIA

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto cultural itinerante 'Cosecha del 27', que une creación escénica, música en directo y participación ciudadana, recorrerá cuatro localidades de Asturias, La Rioja y Andalucía entre los meses de octubre y noviembre de 2026.

La iniciativa busca conectar la literatura de la Generación del 27 con la naturaleza, el paisaje y las tradiciones locales mediante productos emblemáticos como la manzana y la sidra, la uva y el vino o la aceituna y el aceite de oliva.

El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria de Promoción de la Lectura y las Letras Españolas 2026 del Ministerio de Cultura de España y forma parte de las actividades vinculadas al centenario de la Generación del 27.

La propuesta pretende contribuir a la difusión de este legado desde una perspectiva contemporánea, descentralizada y cercana a las comunidades locales.

La experiencia combina interpretación escénica y música en directo para acercarse a la obra de autores como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Concha Méndez y Margarita Ferreras. Además, cada encuentro se adaptará al contexto cultural y natural del lugar que lo acoge e incluirá una 'Rueda de memoria', un espacio participativo en el que los asistentes podrán compartir recuerdos, relatos y experiencias relacionados con el territorio.

CUATRO ENCUENTROS

El itinerario comenzará el sábado 24 de octubre a las 12.00 horas en el Museo de la Sidra de Nava, en Asturias, donde la manzana y la tradición sidrera servirán de punto de partida para explorar los vínculos entre poesía, naturaleza y memoria.

Posteriormente, la cita se trasladará el sábado 7 de noviembre a las 19.00 horas a las Bodegas Florentino Martínez, en Cordovín (La Rioja), en torno a la uva, el vino y la cultura vitivinícola riojana.

El sábado 14 de noviembre, a las 19.00 horas, el Parador de Turismo de Corias, en Cangas del Narcea, Asturias, acogerá un encuentro que volverá a poner en diálogo la literatura con el paisaje y la tradición vinculados al cultivo de la vid y la elaboración del vino.

Por último, el sábado 21 de noviembre a las 18.00 horas, el Museo de la Cultura del Olivo de Baeza (Jaén) será el escenario de la última cita del recorrido, dedicada a la cultura del olivar y al aceite de oliva.