El proyecto 'ÉRAse una vez la Lírica', finalista en los European Social Services Awards 2025

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto asturiano 'ÉRAse una vez la Lírica', impulsado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en colaboración con la Fundación Ópera de Oviedo, ha sido seleccionado como finalista en los European Social Services Awards (ESSA) 2025. La iniciativa compite en la categoría dedicada a ideas innovadoras y sostenibles en cuidados de larga duración, con un enfoque centrado en la mejora de la calidad de vida, la autonomía y el bienestar de las personas mayores.

Los premios, organizados por la Red Social Europea (European Social Network), han recibido 103 candidaturas, de las que han sido seleccionados 45 proyectos finalistas. El fallo se dará a conocer durante la ceremonia que se celebrará en Madrid los días 13 y 14 de noviembre, coincidiendo con el 25 aniversario de la organización.

'ÉRAse una vez la Lírica' se desarrolla en nueve centros públicos de mayores del Principado de Asturias, donde se imparten talleres de canto lírico y coral dirigidos por profesionales de la Fundación Ópera de Oviedo, musicoterapeutas y psicólogas. El objetivo del proyecto es estimular la memoria y el lenguaje, mejorar el bienestar emocional y físico, y fomentar tanto la socialización como la autonomía de las personas participantes.

Financiada con fondos europeos Next Generation EU, la iniciativa se encuentra en fase piloto, con previsión de ser ampliada a otros centros del Principado.

La elección del proyecto ganador se realizará a través de un sistema mixto que combina el voto popular con la evaluación de un jurado especializado.