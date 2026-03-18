Proyecto Erasmus+ trae a Avilés a expertos italianos para estudiar la gestión del voluntariado local

Encuentro mantenido con miembros del voluntariado de la región italiana de Marche. - AYTO. DE AVILÉS

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, Pelayo García, ha mantenido este miércoles un desayuno de trabajo con una delegación del Centro Servizi per il Volontariato de la región italiana de Marche, en el marco del proyecto europeo Erasmus+ Educación de Adultos.

La delegación italiana, compuesta por 15 personas entre personal técnico y voluntariado de entidades sociales, realiza una visita de estudio para conocer el funcionamiento de la Oficina Municipal de Voluntariado, integrada en el Servicio de Participación Ciudadana de Avilés. Durante su estancia, visitarán también el Servicio Municipal de Juventud, el Espacio de Mujeres LaTrébede, el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de la Asociación Rey Pelayo, la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, la asociación Youropía y el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA).

"Hemos comprobado cómo dos ciudades en dos países diferentes y con realidades distintas afrontan retos similares a través del voluntariado, con iniciativas relacionadas con la soledad no deseada, el trabajo intergeneracional, la integración y la actividad cultural y solidaria", ha destacado el edil.

El Centro Servizi per il Volontariato, con sede en Ancona y un millón y medio de habitantes, es un referente en la región de Marche para la formación y capacitación de personas voluntarias y la promoción de la cultura solidaria. Desde 2024 está acreditado para proyectos de movilidad europeos en educación de adultos dentro del programa Erasmus+ 2021-2027 y es miembro del Centro Europeo del Voluntariado (CEV).

El concejal ha agradecido a la delegación italiana que haya valorado "el esfuerzo del Ayuntamiento de Avilés a través de la Oficina del Voluntariado, la Mesa Local del Voluntariado y las políticas municipales, para fomentar un voluntariado eficaz y bien acogido, que actúe 'de la sociedad a la propia sociedad'".