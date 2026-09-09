Un proyecto estratégico para Gijón: Inician las obras de la Universidad Europea

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de la concejala de Hacienda, María Mitre. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha destacado este miércoles el inicio de las obras de un proyecto "estratégico" para la ciudad como es la Universidad Europea en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico 'La Pecuaria'.

"Estamos todos muy orgullosos de toda la gestión, de la tramitación que este Gobierno municipal ha llevado a cabo para que ya sea una realidad el inicio de estas obras", ha resaltado, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal.

El edil ha hecho repaso a las gestiones realizadas, incluida una redelimitación de las fases de la ampliación del Parque Científico y la ejecución de obras y posterior licitación de venta de la parcela. Ha apuntado que una vez autorización como centro adscrito y con la licencia de construcción, se puede garantizar que en septiembre del año que viene empezará el primer curso académico de la Universidad Europea de Madrid en Gijón.

Martínez Salvador ha dado por hecho que va a ser un cambio diferencial para la ciudad, por todo lo que supone ampliar la oferta universitaria, que además complementa la de la Universidad de Oviedo.

A su juicio, va a permitir que venga mucha gente a estudiar a Gijón y también que muchos asturianos puedan estudiar en casa y no tengan que irse a estudiar fuera enseñanzas que hasta ahora no se ofertaban en Asturias.

"Yo creo que todo ello junto hace que sea un proyecto estratégico para la ciudad y que esté un día más cerca de ser una realidad", ha enfatizado. "Desde luego, hoy es un día importante", ha insistido sobre el inicio de obras.

Con respecto a la comercialización del resto de terrenos en esa zona, ha explicado que si bien no hay un avance en firme, sí hay intereses, "todavía muy iniciales", de empresas de diferente tipo que están buscando sitio donde crecer o donde constituirse, a lo que ha asegurado que la ampliación del PCTG 'La Pecuaria' es un lugar muy atractivo para ello.

Preguntado por la residencia de estudiantes de la Universidad de Oviedo proyectada en el campus gijonés, ha confirmado que está en tramitación, a lo que ha remarcado que las tramitaciones urbanísticas muchas veces son "más lentas de lo que nos gustaría a todos". En todo caso, ha reiterado que está en tramitación y sigue avanzando.

JUNTA DE GOBIERNO

Por otra parte, respecto a la Junta de Gobierno celebrada en este día, Martínez Salvador ha explicado que se han aprobado, fuera del Orden del Día, dos asuntos relacionados con el suministro energético.

En el primer caso, relativo al contrato para la gestión integral inteligente de los servicios energéticos, de alumbrado público, se modifica el mismo para incorporar el suministro eléctrico de dos nuevos centros educativos, el Colegio Público Xosefa Xovellanos, en Nuevo Roces, y la Escuela Infantil de Llano, a partir de este mismo día.

En cuanto al segundo asunto, también relacionado con este contrato, se aprueba la tabla de precios para dentro de la primera prestación, la del suministro energético, la P1, respecto al quinto año de prestación del contrato.