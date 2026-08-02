Proyecto Hombre Asturias atendió a 1.602 personas en sus programas de tratamiento durante 2025

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CESPA-Proyecto Hombre Asturias atendió durante 2025 a un total de 1.602 personas a través de sus programas de tratamiento, según recoge su Memoria de Actividades 2025, presentada este miércoles. El documento repasa la actividad desarrollada por la entidad en las áreas de Tratamiento, Prevención e Incorporación Social.

Del total de personas atendidas en los programas de tratamiento, 246 acudieron para recibir información, 520 iniciaron tratamiento y 836 familiares recibieron atención y asesoramiento. El perfil mayoritario fue el de un hombre (74,7%), frente al 25,3% de mujeres, con una edad media de 39 años.

La cocaína se mantuvo como la principal sustancia que motivó la demanda de ayuda durante el pasado año. Además, el programa Reciella, dirigido a menores, jóvenes y sus familias, atendió a 328 personas, principalmente por consumos relacionados con cannabis, alcohol y cocaína, así como por problemas vinculados a los juegos de apuestas, los videojuegos e internet.

En el área de Prevención, las actividades de orientación y formación alcanzaron a cerca de 19.000 personas, mientras que las campañas de sensibilización e información llegaron a unas 23.000. Por su parte, 564 personas participaron en los proyectos de incorporación sociolaboral impulsados por la entidad.

Proyecto Hombre Asturias señala asimismo que en 2025 reforzó el Programa de Atención Diferenciada a Mujeres, con el objetivo de ofrecer un acompañamiento "más cercano, continuado y seguro" a las usuarias.

La fundación ha destacado también el papel del voluntariado y ha reafirmado su compromiso con una atención integral a las personas con problemas de adicción y a sus familias.