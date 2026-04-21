Proyecto Zenith ArcelorMittal: Principado ve impacto 'relativamente moderado' en España

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GIJÓN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, ha considerado este martes que la afectación prevista para España del proyecto Zenith, de deslocalización de funciones de ArcelorMittal, es "relativamente moderada" si se compara con el conjunto del ajuste planteado a escala europea.

Campo, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha recordado que ya en 2025 se había anticipado que este proceso de deslocalización tendría impacto en España.

En cualquier caso, ha visto importante exigir que las condiciones de salida y las medidas de acompañamiento para las personas trabajadoras sean "las mejores posibles".

Al tiempo, ha remarcado que pese al proyecto Zenith de deslocalización, España y Asturias están en una posición "razonablemente sólida de cara al futuro".

Sobre ello, ha apuntado que se está configurando, tanto a nivel nacional como europeo, un marco regulatorio industrial que debe permitir la materialización de inversiones destinadas no solo a mantener nuestra industria siderúrgica, sino a garantizar su competitividad a largo plazo.

En este sentido, ha destacado que, tras el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el nuevo marco de aranceles, de cuotas y de garantías de origen, se han despejado los principales obstáculos existentes, lo que allana el camino para la próxima aprobación definitiva en el Parlamento Europeo.