Los proyectos del PERTE del Agua movilizan más de 2,1 millones de euros en el concejo

El alcalde de Siero, Ángel García, junto al Manuel Gutiérrez, gerente de CADASA, y Vanesa Mateo, directora general del Agua del Principado de Asturias. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado que los proyectos del PERTE del Agua movilizan en el concejo más de 2,1 millones de euros, entre los que se incluye la renovación de los contadores en La Fresneda, Colloto y El Berrón, que han pasado de ser analógicos a digitales.

En nota de prensa, el alcalde ha explicado que se suman a estos proyectos otros de digitalización de depósitos y captaciones, las instalaciones fotovoltaicas como las de los depósitos de Cotorbán y La Fresneda, y de otras actuaciones relacionadas con la eficiencia y el ahorro energético.

El alcalde ha visitado este martes la exposición itinerante del proyecto ANDA (Aglomeración del Nora-Digitalización del Agua), una iniciativa divulgativa que recorre los municipios participantes para acercar a la ciudadanía las actuaciones que se están desarrollando en el marco del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

La muestra, instalada en el contenedor expositivo de Cadasa, tiene como objetivo dar a conocer los proyectos de modernización de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, así como fomentar el uso responsable del agua. La iniciativa se complementa con actividades de educación ambiental dirigidas a centros educativos de los concejos participantes.

El Ayuntamiento de Siero participa en la Agrupación ANDA (Aglomeración del Nora- Digitalización del Agua), integrada por el Principado de Asturias, el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) y los ayuntamientos de Oviedo, Llanera, Nava y Sariego. La agrupación obtuvo financiación a través del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua para impulsar la digitalización integral del ciclo urbano del agua.

Dentro de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Siero desarrolla seis actuaciones con una inversión total de 2.122.946 euros, de los que 1.526.599 euros proceden de la subvención concedida a través del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua y 596.347 euros corresponden a aportación municipal.