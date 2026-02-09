PSOE acusa al gobierno de Carreño de iniciar el desalojo forzoso de su despacho en el Ayuntamiento

Fotografías del despacho, situado en la tercera planta del Ayuntamiento de Carreño, asignado al inicio de la legislatura al Grupo Municipal Socialista y del que ahora se pretende desalojar. - PSOE

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Carreño ha informado de que el gobierno local, formado por IU y Somos Carreño, ha iniciado un procedimiento de desalojo forzoso del despacho del PSOE en el Ayuntamiento, solicitando incluso autorización judicial para acceder a las dependencias y retirar documentación, material de trabajo y enseres del partido.

En un comunicado de prensa enviado este lunes, el PSOE ha asegurado que la medida no responde a necesidades de espacio y ha señalado que existen despachos vacíos que podrían haberse utilizado para reorganizar las dependencias sin afectar al grupo de la oposición. La formación ha indicado que ha propuesto alternativas de reubicación que, según ellos, han sido rechazadas por la Alcaldía.

"Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia democrática reciente de Carreño. No se trata de una cuestión organizativa ni de falta de espacio: es una decisión estrictamente política dirigida a arrinconar y debilitar a la principal fuerza de la oposición, utilizando las instituciones municipales como herramienta de presión y castigo", ha criticado el grupo municipal.

Para el PSOE, esta decisión "vulnera principios básicos de cualquier democracia local: la pluralidad política, la igualdad entre representantes públicos y el respeto institucional que debe presidir la vida municipal".

Según ha explicado el partido, desde hace más de 45 años, todos los grupos políticos con representación municipal han contado con despachos en la Casa Consistorial, independientemente de quién gobernase o del número de formaciones presentes. "Durante los gobiernos socialistas siempre se facilitó el trabajo de toda la Corporación, sin distinciones partidistas, garantizando espacio y medios a todos los grupos", explican.

El PSOE opina que este cambio supone "un retroceso evidente en derechos y condiciones de trabajo". "Con solo cuatro grupos políticos y un edil no adscrito, el alcalde Ángel García ha optado por una deriva autoritaria y una actitud impropia de un gobierno democrático, tratando a la oposición como si ocupáramos un espacio que no nos corresponde, como si fuéramos ajenos al Ayuntamiento y no representantes vecinales elegidos en las urnas", ha sentenciado.