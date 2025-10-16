PSOE alerta de 40.000 personas en riesgo de pobreza en Oviedo y propone crear una mesa municipal y un plan integral

Rueda de prensa del grupo municipal socialista de Carlos Fernández Llaneza y de la concejala Marisa Ponga para presentar una proposición para combatir las situaciones de pobreza. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Oviedo llevará al Pleno del Ayuntamiento una nueva proposición para hacer frente a la desigualdad y la exclusión social en la ciudad, donde unas 40.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza. La iniciativa plantea la creación de una mesa municipal de pobreza, con participación de entidades sociales y ciudadanía, y la elaboración de un plan integral con objetivos definidos y un presupuesto coordinado entre las distintas áreas municipales.

La iniciativa que el PSOE ha presentado este jueves busca "situar a las personas en el centro de la acción municipal" y "avanzar hacia un Oviedo más justo y cohesionado", según ha explicado el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, en una rueda de prensa junto a la concejala Marisa Ponga.

Llaneza ha subrayado que Oviedo presenta "la mayor desigualdad de renta de Asturias", con una diferencia de 5,53 veces entre el 10% de la población con mayores ingresos y el 10% con menores, según datos de RegioLab. Recordó además que unas 40.000 personas viven en riesgo de pobreza en el municipio, de las que 20.000 se encuentran en pobreza severa, y ha advertido de que "los barrios con menores ingresos son los mismos que hace 50 años".

En este marco, el portavoz socialista ha reclamado que el Ayuntamiento actúe "con todas las herramientas disponibles" y combine las políticas sociales con medidas económicas que diversifiquen la economía local más allá del turismo y la hostelería. "Necesitamos políticas que generen valor añadido, ligadas al conocimiento, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico", ha apuntado.

Por su parte, la concejala Marisa Ponga, ha criticado que "el equipo de gobierno no tiene las políticas sociales entre sus prioridades" y ha propuesto "constituir una vez por todas una mesa municipal de pobreza" y "un plan integral para la erradicación de la pobreza con unos objetivos claros y por supuesto también con unos presupuestos adecuados".

Junto a esto, Ponga ha criticado un recorte en las ayudas de emergencia que, según ha comentado, pasaron de 3,75 a 3 millones de euros, y la falta de campañas informativas que permitan a la ciudadanía conocer y acceder a estas prestaciones.

Ponga ha insistido en que "Oviedo tiene recursos y talento para ser un municipio más justo y más cohesionado, pero para eso hace falta priorizar tener en el centro de la agenda política la lucha contra la pobreza".