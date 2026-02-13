El PSOE alerta de la "inminente" pérdida de 1,6 millones de euros de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo, Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha advertido este viernes de la "inminente pérdida" de los 1.600.000 euros concedidos al Ayuntamiento en el marco de las ayudas estatales para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos integrados en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de la que la capital del Principado forma parte desde 2022.

La subvención fue adjudicada oficialmente en junio de 2025 para el desarrollo del proyecto 'Oviedo, Origen del Camino', orientado a la digitalización y modernización inteligente del destino turístico. "Sin embargo, tal y como reconoció el propio concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, en la última comisión de Economía, el proyecto financiado con estos 1,6 millones de euros sigue sin licitarse. Es más, según admitió el responsable del área, ni siquiera están aprobados los pliegos de contratación, un paso imprescindible para poder iniciar cualquier procedimiento administrativo", ha advertido el concejal socialista.

El plazo límite para ejecutar y justificar estos fondos está fijado en el 30 de junio de 2026, ha explicado García Monsalve, lo que deja un margen temporal extremadamente reducido para tramitar expedientes, adjudicar contratos, ejecutar actuaciones y justificar correctamente el gasto ante la administración concedente.

"Estamos, de nuevo, ante un ejemplo gravísimo de dejadez y falta de planificación. El propio concejal reconoce que no hay pliegos aprobados cuando el reloj corre y el plazo expira en apenas unos meses. Es prácticamente imposible ejecutar 1,6 millones de euros en ese tiempo si no se ha iniciado ni siquiera la licitación", ha denunciado. "El equipo de gobierno de Canteli lleva perdidos más de 11 millones de euros de fondos europeos y ya hace muchos meses y de manera reiterada advertimos de que había otros casi 15 en peligro. Lamentablemente, nuestros temores parecen confirmarse, al menos, en lo referido a estos 1,6 millones", ha añadido el edil del PSOE.

"Desde el Grupo Municipal Socialista le exigimos al equipo de gobierno que informe con transparencia del estado real de tramitación del proyecto, el calendario previsto y las garantías de ejecución, así como que adopte de manera urgente las medidas necesarias para evitar la pérdida de estos 1,6 millones de euros destinados a la modernización turística de Oviedo", concluye el edil.