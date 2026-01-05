El PSOE alerta de un "nuevo posible fraccionamiento irregular" de contratos menores en el área de Deportes

Archivo - Imagen de archivo del concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado un nuevo posible fraccionamiento irregular de contratos menores en el área de Deportes tras analizar varias facturas contabilizadas el pasado 16 de diciembre de 2025 y adjudicadas a una misma empresa.

En concreto, se trata de tres contratos menores de suministro y servicios adjudicados a la empresa Innovación y Tecnología Carbayona S.L., correspondientes a trabajos de reparación, suministro, calibrado y configuración, todos ellos fechados el mismo día y vinculados a una misma necesidad, por un importe conjunto que supera los 6.700 euros.

El concejal socialista Jorge García Monsalve recordó que "la Ley de Contratos del Sector Público es muy clara: los contratos menores no pueden utilizarse para cubrir necesidades recurrentes ni para fraccionar artificialmente un mismo objeto contractual con el fin de eludir los procedimientos ordinarios de contratación".

En este sentido, incidió en que la normativa exige justificar expresamente la ausencia de fraccionamiento y la falta de planificación, algo que, a juicio del PSOE, no se ha producido en este caso.

"No es la primera vez. En abril del año pasado, denunciamos que la Concejalía de Deportes había adjudicado medio centenar de contratos menores por un importe total de más de 126.000 euros a tres empresas que eran la misma, que compartían el mismo administrador", recordó el edil que añade que las explicaciones que les dieron fueron risibles.