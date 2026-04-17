El PSOE asturiano dice que con el acuerdo de Extremadura el PP "consuma su rendición a las posiciones más ultras"

Archivo - Luis Ramón Fernández Huerga - FSA-PSOE - Archivo

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha dicho este viernes que la firma del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura supone que los 'populares' "consuman su rendición a las posiciones más ultras".

Según el dirigente socialista asturiano, el PP ha dejado de ser un partido de centro-derecha para convertirse en "rehén de las posiciones más ultras de la política española".

Para Huerga, lejos de "marcar límites", el PP "ha optado por asumir sin complejos postulados que hace apenas unos años eran impensables en cualquier fuerza democrática homologable en Europa. No estamos ante un acuerdo técnico ni pragmático: estamos ante una cesión ideológica en toda regla. El PP no solo acepta el marco de la extrema derecha, sino que lo convierte en acción de gobierno".

El secretario de Organización de la FSA-PSOE indica que el ejemplo más preocupante es "la normalización de un lenguaje y unas políticas que retrotraen a etapas oscuras de la historia europea".

Según Huerga, el pacto de Extremadura "rezuma el viejo lema 'Alemania para los alemanes', y todos sabemos lo que significó". A su juicio, el PP ha decidido cruzar esa línea y ha renunciado a liderar desde la moderación, optando por "competir con Vox en radicalidad".

"Lo hace, además, desde el poder, convirtiendo esas ideas en políticas públicas concretas que afectan a la convivencia, a la igualdad, a la seguridad y a los derechos fundamentales", ha lamentado.