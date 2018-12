El PSOE asturiano hará "mucha pedagogía" para frenar a Vox

Publicado 05/12/2018 20:26:27 CET

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) - , Adrián Barbón, ha adelantado cuál será la estrategia principal de su formación para convencer a los ciudadanos que se sientan tentados por votar a Vox. Barbón ha explicado que hará falta "mucha pedagogía" para explicar a esos votantes lo que significa de verdad la "extrema derecha".

En una rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Barbón ha recordado que viene advirtiendo del peligro que supone la extrema derecha desde el mes de agosto. No obstante, ha admitido que quizás debería haber explicado mejor lo que implicaba.

De esta forma, los socialistas asturianos se esforzarán en señalar que las propuestas de Vox significan la eliminación de la ley contra la violencia machista, la puesta en peligro del actual sistema de pensiones o ilegalizar el matrimonio gay.

El PSOE asturiano ha esperado hasta este miércoles para opinar sobre lo sucedido en las elecciones de Andalucía, donde Vox consiguió 12 diputados. Barbón ha explicado que el motivo de esperar tanto para hablar de lo ocurrido ha sido el de poder estudiar la situación y poder hablar "con rigor". No obstante, considera que lo ocurrido en Andalucía no tiene por qué pasar en Asturias, porque son dos realidades sociológicas y políticas muy distintas. "Andalucía no es lo mismo que Asturias", ha resumido.

