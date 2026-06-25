El PSOE de Avilés defiende la legalidad de las adjudicaciones locales ante las insinuaciones de la portavoz del PP

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AVILÉS, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa, ha exigido una rectificación inmediata a la portavoz del PP, Esther Llamazares, tras acusarla de lanzar "sospechas infundadas" sobre los contratos y procesos de adjudicación municipales basándose en lo que califica como "inquietantes coincidencias". El edil ha advertido de que, si continúa con estas declaraciones, emprenderán acciones legales.

Campa ha defendido la legalidad de los expedientes de contratación del Consistorio, asegurando que no existe "ni conexión, ni coincidencias, ni dimensión local, ni sospechas de nada". En este sentido, ha remarcado que todos los contratos son tramitados por los servicios técnicos y jurídicos municipales, además de estar fiscalizados y sometidos a los mecanismos de control que establece la legislación vigente en materia de contratación pública.

El concejal socialista ha calificado de "escandaloso" que "la portavoz 'popular' no mida las consecuencias de sus insinuaciones con el único objetivo de avanzar en su carrera política", "engañar" y "confundir" a la ciudadanía. Al respecto, ha defendido la actuación en torno a la empresa La Muralla y ha insistido en que el procedimiento se ha desarrollado con "todas las garantías legales", puesto que las ofertas fueron valoradas por los técnicos de acuerdo a los criterios aprobados en los pliegos y conocidos por todas las licitadoras.

En relación a las alusiones de Llamazares sobre una "baja temeraria", ha explicado que cuando una oferta presenta valores anormalmente bajos, la normativa exige que la empresa lo justifique. Según ha precisado, esto fue lo que ocurrió en este expediente, el cual contó con un procedimiento reglado y el aval de los informes técnicos y jurídicos correspondientes. De igual modo, ha defendido que las modificaciones contractuales están reguladas por ley y ha detallado que en la obra aludida el cambio fue motivado por una obligación de Patrimonio que no estaba prevista inicialmente en los pliegos.

Por último, Campa ha afeado a la edil del PP su "absoluto desprecio" al trabajo de los técnicos municipales y ha recordado que toda la información contractual es pública y transparente, por lo que la oposición dispone de los cauces institucionales para consultarla. Así, ha lamentado que el principal partido de la oposición "destine el 100% de sus esfuerzos en intentar engañar a la ciudadanía y señalar a quien trabaja por esta ciudad en lugar de definir proyectos que contribuyan al progreso de Avilés".