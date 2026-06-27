El PSOE de Avilés rechaza las dudas del PP sobre la contratación de las obras de La Muralla

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Avilés ha defendido este sábado la legalidad del procedimiento de contratación de las obras de recuperación de La Muralla y ha asegurado que se trató de un proceso "público y transparente" y "fuera de toda sospecha", tras las críticas formuladas por el PP.

El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Campa, ha explicado en rueda de prensa que el contrato se adjudicó mediante un procedimiento abierto simplificado, con participación de los servicios de Secretaría, Intervención, Contratación y los servicios técnicos municipales, que garantizaron la legalidad del proceso.

Respecto a la adjudicación del lote de obras a Construcciones y Excavaciones Erri-Berri S.L., Campa ha señalado que la oferta fue considerada inicialmente en presunción de anormalidad por una baja económica, por lo que se siguió el procedimiento previsto por la ley. Tras analizar la documentación presentada por la empresa, los servicios técnicos concluyeron que la oferta era "viable y ejecutable", por lo que el Ayuntamiento la admitió.

Además, ha indicado que la posterior modificación del contrato respondió a las prescripciones impuestas por el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, que obligaron a incorporar soluciones técnicas no previstas inicialmente, y que su tramitación contó con los informes técnicos, jurídicos y económicos preceptivos.

Campa ha defendido que toda la documentación del expediente está disponible en el portal de contratación y ha acusado al PP de "lanzar sospechas de corrupción" sobre un procedimiento que, según ha insistido, se desarrolló conforme a la legislación vigente.