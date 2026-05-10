PSOE califica de "desafortunadas" las declaraciones de Canteli sobre la futura sede del Real del Real Oviedo

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha calificado este domingo de "desafortunadas" las declaraciones que alcalde, Alfredo Canteli, hizo sobre el Real Oviedo y su futura sede este sábado.

En una nota de prensa, Fernández Llaneza ha afirmado que, en esta cuestión, el problema de fondo ha sido "la falta de visión y la gestión errática" del gobierno municipal en torno a este proyecto y ha recordado los intentos fallidos de ubicar la ciudad deportiva en Latores y La Manjoya, así como la negativa a permitir su instalación en El Asturcón.

En relación con estas instalaciones, ha defendido que El Asturcón era "una alternativa viable" y ha lamentado que "Canteli la arruinó". Ha añadido que se trata de unas instalaciones en las que el Ayuntamiento "enterró más de 60 millones de euros" y que siguen, según ha dicho, infrautilizadas.

Fernández Llaneza ha criticado también las distintas posiciones del alcalde sobre las negociaciones con el club y ha cuestionado la oferta de El Asturcón a otros posibles inversores. Ha pedido a Canteli que "pase página y deje en paz al Real Oviedo" y que se centre en las deficiencias del estadio y en el apoyo institucional al club.