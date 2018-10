El PSOE carga contra la oposición por "provocar un bloqueo" en la Junta por su "ansia de protagonismo"

Publicado 06/09/2018 19:09:08 CET

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General, Marcelino Marcos, ha cargado este jueves contra los grupos de la oposición que en el parlamento asturiano han "prendido una dinámica viciada de impostura y rencor" con la que han provocado una situación de "bloqueo" en la Junta por "su ansia de protagonismo y la firme determinación de algunos grupos de no propiciar éxitos al Gobierno de Asturias".

Después de recordar a las víctimas del accidente de Avilés en su discurso en el pleno del Día de Asturias, ha lamentado que desde el comienzo de la legislatura se hayan creado cinco comisiones de investigación utilizadas "como mecanismo de control al Gobierno". "Su única "eficacia" es la que les otorgan los grupos que las proponen, que ven colmado con este mal uso reglamentario su anhelo de acaparar los focos", ha criticado.

"A nuestro entender, hay pocas dudas de que empeñarse en conducir al Parlamento a ese atasco legislativo resulta un colosal problema para los ciudadanos y ciudadanas de Asturias", ha lamentado. En este punto ha apuntado además a la "incapacidad" de la Junta para aprobar los presupuestos. "Aquí se rechazaron unas cuentas llenas de posibilidades, que destinaban un 67% de su cuantía a gasto social y que contemplaban una inversión que crecía un 21%. Sin embargo, la mayor parte de ustedes les dieron la espalda", ha reprochado.

Marcos Líndez se ha mostrado especialmente crítico con los grupos parlamentarios que "solo aspiran a rentabilizar políticamente el bloqueo, el desgaste de las instituciones y el malestar". "La ciudadanía se merece algo más", ha aseverado. Por ello, ha pedido a estos grupos que "dejen de justificar su actitud fatigosa, sus desafíos improductivos y su impostura" y que "abandonen la autoindulgencia" y se paren "un momento" para evaluar "si su proceder es realmente el apropiado para hacer de Asturias lo que se merece".

"Inspírense en los galardonados con las Medallas de Asturias, en sus desvelos por hacer una comunidad más próspera", ha aseverado.

EXHORTA "CON EL MÁXIMO RIGOR" AL GOBIERNO A QUE RESPONDA A LOS DESAFÍOS DE ASTURIAS

Por otro lado el portavoz socialista ha asegurado que el PSOE asturiano "seguirá exhortando con el máximo rigor y el mayor grado de exigencia" al Gobierno a que "adopte las medidas necesarias para responder a los desafíos que se le presentan a Asturias". "Es irrenunciable la consecución de un modelo de financiación autonómica que sea solidario, fruto de una solución simétrica y común para el conjunto de comunidades autónomas", ha añadido.

"Nuestra invocación no será menor a la hora de reclamar una transición energética justa, consensuada, programada, equilibrada, adaptada a cada comunidad autónoma, que no afecte a la competitividad de nuestras empresas", ha señalado. Así, ha explicado que "no se puede reducir el peso que el carbón mantiene en el mix energético nacional como garante, no sólo del modo de vida de las comarcas mineras o de la actividad industrial de nuestra región, sino del abastecimiento y la estabilidad del precio de la energía".

"No se puede desdeñar la importancia para todo el país de este combustible fósil, ni el papel que desempeñan las centrales térmicas. Mi Grupo Parlamentario tiene clara la importancia de mantener la pujanza de esta fuente de energía", ha añadido.