PSOE considera que el "mal estado" de la ciudad deportiva del Rayo es "un peligro" para jugadores y exige mejoras

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito considera que el "mal estado" de la ciudad deportiva del Rayo Vallecano supone "un peligro" para los jugadores de este club y ha exigido "mejoras urgentes" en sus instalaciones.

"El mal estado de la ciudad deportiva ha hecho que todo un club de primera división que disputa actualmente competición europea se haya tenido que ir a otras instalaciones del distrito no adaptadas para ello, al tratarse de césped artificial", ha explicado Benito en declaraciones remitidas a los medios.

En este sentido, ha cargado contra el Ayuntamiento de la capital y el club vallecano por "llevar años tirándose la pelota sin acometer mejoras" y ha avanzado que este martes se debatirá en el Pleno de Villa de Vallecas una pregunta sobre la situación de estas instalaciones después del aplazamiento del encuentro entre el Rayo y el Oviedo 'sine die' por el mal estado del césped del Estadio de Vallecas.

"Si la situación de la primera plantilla es grave, las condiciones en las que se entrenan los equipos del filial llegan a poner en riesgo a los niños y adolescentes. El año pasado, sin ir más lejos, un niño se rompió ligamento interno por el mal estado de uno de estos campos", ha subrayado.

Por ello, el edil ha exigido al Ayuntamiento y al club que acometan de "manera urgente y definitiva" las actuaciones necesarias para que la ciudad deportiva del Rayo Vallecano sea el espacio "donde poder practicar deporte en condiciones seguras y dignas y no en peligro para los jugadores y jugadoras".

PROTESTAS EN VALLECAS POR EL ESTADO DE SU ESTADIO

Las críticas del PSOE sobre la ciudad deportiva se producen unos días depués de que cientos de aficionados del Rayo Vallecano se hayan congregado en las inmediaciones del Estadio de Vallecas, donde este mismo sábado debía haberse disputado el partido de LaLiga EA Sports contra el Real Oviedo, para pedir la dimisión del presidente del club, Raúl Martín Presa.

Este sábado, LaLiga informó de que el partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, previsto para este mismo sábado a las 14.00 horas en el Estadio de Vallecas, quedaba suspendido por el mal estado del césped del recinto, ya que no reúne "las garantías necesarias" para preservar "la integridad física de los jugadores".

El Real Oviedo ha mostrado su "solidaridad y empatía" con los jugadores del Rayo Vallecano y ha agradecido que se haya priorizado la "integridad física y la seguridad de los futbolistas" con la suspensión de su partido, aunque ha señalado que estudiará "acciones reglamentarias" para "salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas".