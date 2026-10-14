El PSOE, Convocatoria-IU y Tomé tumban la propuesta del PP para rebajar impuestos y compensar la inflación

El diputado del PP de Asturias Andrés Ruiz durante el Pleno de este miércoles. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Convocatoria-IU y Covadonga Tomé (Grupo Mixto) han votado en contra este miércoles de una proposición no de ley impulsada por el PP centrada en adaptar la fiscalidad autonómica a la realidad económica actual y evaluar periódicamente el impacto de la inflación en la tributación efectiva del IRPF. La iniciativa ha contado con el respaldo de Vox y del portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Andrés Ruiz ha defendido la propuesta señalando que la centralidad del debate fiscal responde a la dificultad de los hogares para llegar a fin de mes y criticando la "miopía de dos gobiernos, el de Sánchez y el de Barbón, que en política fiscal, como en muchas cosas, se funden en uno solo para negar el efecto de la inflación y adaptarlo a los impuestos". "Una bajada de impuestos sobre renta y riqueza que, además de acompasar nuestra tributación a la inflación, haga a nuestra economía competitiva fiscalmente en el marco de las autonomías del noroeste peninsular y libere, además, renta disponible para que los asturianos se la puedan gastar", ha explicado.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha apoyado la iniciativa del PP al considerar necesario que se ajuste la carga fiscal a la capacidad económica real de las familias. "Cuando los salarios aumentan para compensar, aunque sea parcialmente, la subida de los precios, no estamos ni mucho menos ante un enriquecimiento", ha dicho, insistiendo en la urgencia de deflactar la tarifa del impuesto para cumplir con el principio constitucional de progresividad justa.

"Qué bien estaría, qué necesario, aprobar un incremento de los tipos en los cuatro tramos más altos de la escala del IRPF para compensar precisamente el impacto ocasionado en nuestro sistema de bienestar social por la pérdida de recaudación debido a la deflactación del 5% propuesta por ustedes", ha manifestado la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien se ha posicionado en contra de la proposición. Tomé ha reprochado además que las rebajas en las transmisiones patrimoniales planteadas por el PP no resolverán el problema del acceso a la vivienda en Asturias.

Desde Convocatoria por Asturias, el potavoz parlamentario, Xabel Vegas, ha asegurado que "detrás de cada décima de recaudación perdida hay listas de espera más largas, aulas cerradas y ayudas a la dependencia que no llegan". Aunque ha reconocido coincidir en parte del diagnóstico sobre el impacto de la inflación en las rentas, Vegas ha censurado la solución del PP remarcando que "una cosa es corregir los efectos de la inflación sobre determinadas deducciones y otra muy distinta, utilizar la inflación para aplicar la receta fiscal de siempre, bajadas indiscriminadas envueltas de un lenguaje técnico".

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha recriminado al Gobierno autonómico la gestión de los recursos públicos al aseverar que la verdadera vía fiscal asturiana supone "un traspaso del sector privado hacia el sector público de las rentas privadas más rígidas, es decir, las que tienen menor capacidad de movilizarse, es decir, las bajas y medias procedentes en su mayoría del capital humano". Centeno sostiene que dicho modelo impositivo representa "un espolio, un robo a los ciudadanos" en un contexto de pérdida constante del poder adquisitivo de los hogares frente a la inflación.

Por parte del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga ha criticado "la enésima propuesta del PP para bajar impuestos indiscriminadamente" y ha reprochado a los 'populares' su falta de apoyo a medidas previas de alivio impositivo manifestando que "votaron en contra no porque les preocupen las clases medias y trabajadoras, votaron en contra porque esa bajada no se incrementaba hacia las rentas y las clases más altas".

El parlamentario socialista ha ejemplificado el impacto distributivo que, a su juicio, generaría la deflactación planteada por el PP comparando las rentas con un inmueble: "si las rentas fueran un edificio y un ciudadano fuera recibiendo un caramelo por cada exención fiscal, los que viven en el primero recibirían un caramelito, los que viven en el segundo dos caramelitos, los que viven en el tercero tres caramelitos y los que viven en el séptimo recibirían la bolsa entera".