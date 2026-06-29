PSOE, Convocatoria y Tomé rechazan urgir al Principado a publicar en Transparencia el informe de Minas

Archivo - La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y la consejera Belarmina Díaz, visitan el dispositivo por el accidente en una mina de Cerredo, en Degaña - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La izquierda asturiana --PSOE, Convocatoria y la diputada Covadonga Tomé (Grupo Mixto)-- ha rechazado este lunes la Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular que urgía al Gobierno autonómico a publicar de manera inmediata en el Portal de Transparencia el informe definitivo de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, elaborado tras el accidente de la mina de Cerredo (Degaña).

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha sido el encargado de defender la propuesta, criticando que el Ejecutivo asturiano no haya incluido este documento en el espacio específico de transparencia donde constan el resto de informes de la Inspección. Cuervas-Mons ha censurado que para acceder al texto sea necesario buscar una nota informativa concreta en buscadores web, lo que a su juicio no representa una verdadera política de transparencia en una materia de tal trascendencia y "sentido común". Asimismo, ha acusado al Gobierno de ignorar de forma reiterada las recomendaciones de los órganos inspectores en sus distintas memorias.

Por el contrario, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha justificado su voto en contra al calificar la iniciativa de "PNL de relleno" destinada únicamente a "generar ruido innecesario". Tomé ha sostenido que el documento fue trasladado en tiempo y forma a los parlamentarios y que es un texto público y plenamente accesible para cualquier ciudadano que muestre interés en consultarlo.

En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, quien ha rechazado que exista un problema de falta de transparencia. Vegas ha incidido en que el informe es la primera opción que aparece al realizar una búsqueda digital básica y ha recordado que el Portal de Transparencia alberga por normativa los informes del plan anual, mientras que este posee un carácter extraordinario, por lo que ha achacado las quejas de los 'populares' a una falta de "competencias digitales".

Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno ha respaldado la iniciativa del PP tras denunciar la existencia de una "opacidad técnica o burocrática" por parte del Principado para dificultar el acceso de la ciudadanía a la información general. Ha expuesto el caso particular de un ciudadano al que la Administración le desestimó la copia del informe alegando la existencia de procedimientos judiciales abiertos, a pesar de que el contenido del mismo ya se encontraba en otra página web institucional.

Finalmente, el diputado socialista Ricardo Fernández ha cerrado el debate ratificando el voto en contra del PSOE y defendiendo que el portal sigue "exactamente la misma orientación" con todos los informes extraordinarios de la Inspección General de Servicios. Ha recordado que las once conclusiones del documento ya aparecen publicadas en la memoria oficial de 2025 y ha subrayado que los límites a la difusión de ciertos anexos o alegaciones responden a criterios técnicos y de ponderación jurídica que prevé la propia legislación de transparencia para salvaguardar el derecho de defensa de terceros.