El PSOE cree que es "el momento de serenarse" y aprovechar la "oportunidad" del Asturcón para el Real Oviedo

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha asegurado que es "el momento de serenarse" y aprovechar la "oportunidad" del desuso de las instalaciones del Asturcón para ubicar allí la ciudad deportiva del Real Oviedo, ahora que el equipo ha anunciado que lo pedirá formalmente.

En una rueda de prensa, el portavoz se ha referido a la polémica entre el equipo local y el alcalde Alfredo Canteli (PP) sobre si el Real Oviedo pidió o no instalar su ciudad deportiva en el Asturcón. En el pleno de este martes, el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, llegó a afirmar que "en ningún momento el Real Oviedo planteó una alternativa ni medianamente madura para poder utilizar los terrenos del Asturcón".

Sin embargo, ayer el presidente del equipo, Martín Peláez, aseguró que "es mentira" que no lo hayan solicitado. "Si bien es cierto que no hemos metido una solicitud formal, porque siempre que yo al alcalde le pedía El Asturcón de manera personal, delante de su equipo, delante de mi equipo, nunca se nos permitió avanzar. Siempre nos dijo que había un proyecto ecuestre de caballos y por eso no procedimos", dijo. Ahora el Real Oviedo solicitará formalmente los terrenos.

EL ALCALDE DEBE "BAJARSE DE SU TESTARUDEZ"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento considera que ahora el alcalde debe "bajarse de su testarudez" con el Asturcón y mirar "lo mejor para el futuro de Oviedo" ahora que "confluyen dos oportunidades".

El Asturcón, ha explicado Llaneza, es un terreno municipal de 300.000 metros cuadrados que ya está calificado para usos deportivos y que lleva más de diez años "prácticamente en desuso". Su futuro como centro ecuestre, ha agregado, "tampoco parece muy halagüeño".

Desde el PSOE entienden que su deber como concejales es "impedir que algo que costó más de 60 millones se convierta en un erial, un zarzal, por un mero acto de terquedad o cabezonería". Estas 30 hectáreas albergan en su interior un picadero cubierto con una grada para 1.200 espectadores que podría albergar una pista de fútbol sala y una pista de galope exterior en la que "cabrían cuatro campos de fútbol reglamentarios", también con graderío.

Haciendo referencia al enfrentamiento con Canteli vivido en el pleno, en el que el regidor llegó a llamarlo mentiroso, Llaneza ha

decidido pasar página e incidir en que "ahora existe una ventana de oportunidad" con el interés del Real Oviedo y hay unas instalaciones "sin uso" que se están deteriorando.

"Le pedimos a Canteli que se trague un poco el orgullo, que mal entendido puede ser un problema, y se ponga a negociar con el Real Oviedo", ha dicho, recordando que en 2019, cuando tomó posesión como alcalde, afirmó que no iba a parar hasta encontrar una solución para El Asturcón. "Aquí la tiene y ahora tiene que dar una respuesta", ha zanjado, asegurando que el PSOE "no hará ninguna crítica" ni habrá "reproches": "Tendrá todo nuestro apoyo".