El PSOE critica a Canteli por sus declaraciones a favor de derribar la marquesina de la Fábrica de Gas

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado al alcalde de la ciudad por el PP, Alfredo Canteli, por sus declaraciones a favor de derribar la marquesina de la Fábrica de Gas.

Llaneza exige a Canteli que se abstenga de "presionar públicamente a los técnicos de la Consejería de Cultura", que analizan la situación del inmueble obra de Ildefonso Sánchez del Río.

"La marquesina estará o no en ruina, pero su valor como muestra pionera del uso del hormigón y su calidad arquitectónica merecen su conservación o reconstrucción", ha insistido Fernández Llaneza, que ha recordado que Cultura ya se pronunció en estos términos ante los planes del fondo de inversión de demoler el edificio.

El líder de la oposición ovetense ha señalado que el "deber del alcalde no es favorecer intereses privados, sino proteger el patrimonio de todos las ovetenses. Con declaraciones como las del otro día, Canteli no solo escoge bando, sino que pone en peligro la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura".

Fernández Llaneza ha recordado que "no es la primera vez que el alcalde exige públicamente a Cultura que se pliegue a los intereses de la empresa". Ha afirmado que en abril del pasado año, Canteli defendió a Ginkgo asegurando que "invierte mucho dinero y necesita rentabilizarlo con pisos".

"Eso no solo es una falacia. Ginkgo sabía los condicionantes de la parcela cuando la adquirió. Es también una muestra de que el alcalde de Oviedo está al servicio de los intereses de una empresa concreta. ¿Por qué?", se ha preguntado el portavoz del PSOE.

Fernández Llaneza ha insistido en que "la pérdida de la marquesina sería un error equiparable al que se cometió hace ahora 111 años con el derribo del acueducto de Pilares, cuando intereses espureos prevalecieron sobre las voces que se alzaban a favor de su conservación".

"El patrimonio industrial de la Fábrica de Gas no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad: La marquesina podría convertirse en un elemento más para reforzar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031", ha añadido.

A juicio del socialista, la defensa del patrimonio debe ser una prioridad absoluta si la ciudad aspira a convencer al jurado europeo. "No parece coherente presentar a Oviedo como candidata a Capital Cultural Europea mientras se renuncia a proteger uno de sus emblemas industriales", ha concluido Fernández Llaneza.